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📍 J組賽事：奧地利必須戰勝阿爾及利亞，或阿爾及利亞以「兩球及以上」的絕對優勢戰勝奧地利。

📍 K組賽事：剛果民主共和國必須「不勝」烏茲別克。

2026年世界盃小組賽L組迎來攸關韓國命運的收官之戰。歐洲傳統強權克羅埃西亞展現堅韌的老將價值，靠著莫德里奇（Luka Modrić）在比賽後段的關鍵角球助攻，最終以2：1險勝迦納。這場比賽結束後，克羅埃西亞積分6分登上小組第2直接出線，迦納雖吞敗仍以4分鎖定小組第3闖進32強。然而，這個結果對於遠在J組、命懸一線的韓國隊來說，無疑是個壞消息，如今太極虎的晉級希望被逼入絕境，慘到只剩下唯一一條生路。作為連續兩屆世界盃都殺入四強的傳統豪強，克羅埃西亞本屆面臨嚴重的換血問題，陣中莫德里奇、佩里西奇（Ivan Perišić）等核心皆為超過30歲的老將。今日面對衝擊力十足的迦納，克羅埃西亞在上半場第31分鐘展開流暢配合，由科瓦契奇（Mateo Kovačić）橫傳助攻，22歲小將蘇契奇（Luka Sučić）破門，幫助球隊取得1：0領先。蘇契奇也以22歲245天的年紀，成為克羅埃西亞隊史第二年輕的世界盃進球者。下半場不甘示弱的迦納發動瘋狂反撲，並在第73分鐘利用自由球機會，由盧卡森跟進墊射破門，將比分頑強扳平為1：1。眼看比賽就要以和局收場，關鍵時刻還是要看老將價值。第 83分鐘，莫德里奇開出招牌角球，精準找到了禁區內的弗拉西奇（Nikola Vlašić）頭槌破門。最終克羅埃西亞就靠著這記絕殺，以2：1帶走勝利，順利搭上淘汰賽列車。這場比賽過後，L組最終排名也正式出爐。由小組賽最終戰擊敗巴拿馬的英格蘭登上小組第1晉級，克羅埃西亞與迦納則位居第2、第3攜手挺進32強淘汰賽。這個結果對於韓國隊來說，無疑是個晴天霹靂的壞消息。由於韓國隊在分組賽結束後僅取得3分積分，必須寄望於最後一日J組、K組、L組的收官大戰全數點亮「晉級條件」。在原本必須同時滿足的3種外部條件中，「迦納戰勝克羅埃西亞」這一條如今已宣告破滅。隨著迦納以小組第三、積分4分的優勢卡位成功，外卡排名第8的韓國隊命懸一線。韓國隊想要擠進前八名晉級席位的最後機會，剩下的兩大條件「缺一不可」，只要再有一項落空，就可以直接收拾行李回國。