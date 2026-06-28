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▲巴拿馬以0進球、0積分的成績出局，這讓他們成為繼2002年日韓世界盃的中國與沙烏地阿拉伯之後，近6屆世界盃首支寫下此難堪紀錄的球隊。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽L組第3輪賽事結束，巴拿馬最終以0比2不敵奪冠熱門英格蘭，以難堪的3連敗結束了本屆世界盃之旅。總結巴拿馬在小組賽的3場賽事，分別以0比1不敵迦納、0比1敗給克羅埃西亞、0比2輸給英格蘭。這支中美洲球隊不僅一勝難求，更成為本屆世界盃擴軍至48支球隊以來，在現代足球的戰術演進下，要在世界盃這種頂級殿堂中完全遭到封鎖並不容易。回顧近幾屆賽事，在2014年巴西世界盃、2018年俄羅斯世界盃以及2022年卡達世界盃，連續三屆賽事中，每一支參賽球隊都至少有進球斬獲，沒有任何一支球隊是以0進球收官。巴拿馬這次的全面熄火，無疑中斷了這項延續了12年的優良紀錄。回顧近幾屆世界盃，「小組賽0進球」其實並不常見。2002年日韓世界盃共有3隊陷入進攻荒，其中最震撼的莫過於衛冕軍法國，當屆以1和2敗、進0球失3球、僅拿1分的成績提前出局；中國與沙烏地阿拉伯則更為難堪，兩隊皆以3戰全敗、0進球、0積分收官，中國得失球為0比9，沙烏地阿拉伯更慘吞0比12。到了2006年德國世界盃，千里達及托巴哥成為當屆唯一0進球球隊。他們3場比賽得失球為0比4，戰績為1和2敗，雖然未能攻破對手球門，但至少靠著一場和局收穫1分積分。2010年南非世界盃則有阿爾及利亞與宏都拉斯兩隊以0進球結束小組賽。阿爾及利亞3戰得失球0比2，宏都拉斯得失球0比3，兩隊同樣都是1和2敗，靠著一場悶平避免0積分出局。不過從2014年巴西世界盃、2018年俄羅斯世界盃到2022年卡達世界盃，連續三屆賽事都沒有任何球隊以0進球收官，代表所有參賽隊伍至少都曾在小組賽階段取得進球。直到2026年美加墨世界盃，巴拿馬才再度改寫這項尷尬紀錄。他們在小組賽3戰全敗，得失球為0比4，成為近6屆世界盃以來，首支以「0進球、0積分」結束小組賽的球隊，也讓這項罕見紀錄時隔24年再度出現。在世界盃歷史上，並非沒有發生過球隊整屆賽事「0進球」的狀況，但大多數球隊至少能靠著死守換來和局與積分。例如2010年南非世界盃的阿爾及利亞（得失球0-2）與宏都拉斯（得失球0-3），以及2006年德國世界盃的千里達及托巴哥（得失球0-4），這三支球隊雖然一球未進，但戰績皆為1平2負，靠著0比0的悶平至少收穫了1分積分。真正與巴拿馬如今處境完全相同、連1分積分都拿不到的，必須追溯到24年前的2002年日韓世界盃。巴拿馬（得失球0-4）也因此成為近6屆世界盃以來，唯一一支「0進球且0積分」的球隊，直接被釘在了歷史的恥辱柱上。