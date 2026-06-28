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全台今天還是有雨！北台灣白天「下到橘爆」：午後將有強降雨發生

其中北部、東半部將以午後雷陣雨為主，其中北台灣午後對流發展較旺盛，局部地區仍須留意短時強降雨及雷擊。

▲下周開始太平洋高壓西伸，下周三開始全台放晴，回到高溫炙熱的夏季天氣。（圖／中央氣象署提供）

中部、南部部分，依舊受到西南風影響，偶有局部短暫陣雨，降雨時間較不固定，但整體雨勢較昨日明顯趨緩。

▲今日鋒面逐漸北移離開，環境水氣還是偏多，尤其中部以北、宜蘭、花蓮地區及臺東、南部山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

雨什麼時候才會停？西半部今仍有雨：下周三才轉晴

到了下週三（7月1日）以後，隨太平洋高壓逐漸西伸，台灣才能脫離這陣子不斷下雨陰霾天氣，轉為上半天多雲到晴，下半天有局部午後雷陣雨的夏季型天氣。