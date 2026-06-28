受到鋒面北移影響，今（28）日全台各地降雨逐漸趨緩，但根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今日西南氣流仍帶來一些水氣，北部、東北部白天將有午後雷陣雨發生，午後對流旺盛，需注意短時強降雨及雷擊，中南部雖然雨勢漸緩，但依舊有局部短暫陣雨。天氣風險分析師廖于霆亦表示，真正放晴須等到下週三（7月1日）以後，隨著太平洋高壓西伸，才轉為夏季天氣型態。
全台今天還是有雨！北台灣白天「下到橘爆」：午後將有強降雨發生
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今（28）日隨著鋒面逐漸遠離，天氣將逐步好轉，但西南風仍持續帶來一些水氣，各地天氣依舊不算穩定，提醒民眾外出活動建議攜帶雨具，以備不時之需。台灣颱風論壇分析各地降雨型態，其中北部、東半部將以午後雷陣雨為主，其中北台灣午後對流發展較旺盛，局部地區仍須留意短時強降雨及雷擊。
針對中部、南部部分，依舊受到西南風影響，偶有局部短暫陣雨，降雨時間較不固定，但整體雨勢較昨日明顯趨緩。但台灣颱風論壇提醒民眾，西南風影響期間，降雨分布仍具有相當大的差異，實際雨勢及影響範圍仍須視雷雨帶發展情況而定。
氣象署亦表示，今日鋒面逐漸北移離開，環境為西南風至偏南風，水氣還是偏多，迎風面南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北及宜蘭地區也有零星下雨機會，中午前花東地區則為多雲，而午後中部以北及東半部地區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北、宜蘭、花蓮地區及臺東、南部山區有局部大雨發生的機率。
雨什麼時候才會停？西半部今仍有雨：下周三才轉晴
此外，天氣風險分析師廖于霆指出，今日各地天氣會比週六要再好一點，因為鋒面開始減弱並北移到浙江以北，原有的不穩定大氣條件開始改善，但仍需留意各地山區午後還是有雷陣雨發生，尤其西半部沿海還是會有短暫陣雨。
廖于霆表示，到了下週三（7月1日）以後，隨太平洋高壓逐漸西伸，台灣才能脫離這陣子不斷下雨陰霾天氣，轉為上半天多雲到晴，下半天有局部午後雷陣雨的夏季型天氣。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今（28）日隨著鋒面逐漸遠離，天氣將逐步好轉，但西南風仍持續帶來一些水氣，各地天氣依舊不算穩定，提醒民眾外出活動建議攜帶雨具，以備不時之需。台灣颱風論壇分析各地降雨型態，其中北部、東半部將以午後雷陣雨為主，其中北台灣午後對流發展較旺盛，局部地區仍須留意短時強降雨及雷擊。
氣象署亦表示，今日鋒面逐漸北移離開，環境為西南風至偏南風，水氣還是偏多，迎風面南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北及宜蘭地區也有零星下雨機會，中午前花東地區則為多雲，而午後中部以北及東半部地區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北、宜蘭、花蓮地區及臺東、南部山區有局部大雨發生的機率。
此外，天氣風險分析師廖于霆指出，今日各地天氣會比週六要再好一點，因為鋒面開始減弱並北移到浙江以北，原有的不穩定大氣條件開始改善，但仍需留意各地山區午後還是有雷陣雨發生，尤其西半部沿海還是會有短暫陣雨。
廖于霆表示，到了下週三（7月1日）以後，隨太平洋高壓逐漸西伸，台灣才能脫離這陣子不斷下雨陰霾天氣，轉為上半天多雲到晴，下半天有局部午後雷陣雨的夏季型天氣。