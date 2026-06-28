我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱恩在世界盃與歐洲盃兩大國際賽事的總進球數已達18球，在歐洲球員歷史榜單中追平德國傳奇蓋德·穆勒，僅次於C羅與克洛澤，展現驚人的大賽終結能力。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽L組迎來第3輪賽事，由「三獅軍團」英格蘭出戰本屆一球未進的巴拿馬。這場看似懸殊的對決，除了英格蘭毫無懸念地以2比0拿下勝利外，最大的焦點莫過於當家神鋒凱恩（Harry Kane）在下半場第67分鐘的關鍵破門。這顆進球不僅幫助球隊鎖定勝局，更讓凱恩一舉超越傳奇前輩萊因克爾（Gary Lineker），正式加冕為英格蘭隊史的世界盃進球王。在此役對陣巴拿馬的比賽中，先發上陣的凱恩全場表現活躍，並在第67分鐘成功攻破對手大門，將比分擴大至2：0，這是凱恩代表英格蘭國家隊在世界盃賽場上第13次出賽，所攻入的第11顆進球。這項成就讓他正式超越了英格蘭名宿萊因克爾（12場10球）的紀錄，獨佔三獅軍團隊史世界盃射手榜榜首。同時，這顆進球也讓他在世界盃歷史總射手榜上，成功追平了匈牙利傳奇柯奇士（Sandor Kocsis）與德國名將克林斯曼（Jurgen Klinsmann），並列歷史第8位。凱恩的進球效率不僅在世界盃賽場上發光發熱，若將歐洲國家盃（Euro）的成績合併計算，他在國際重大賽事中的表現同樣令人咋舌，算上這顆對陣巴拿馬的進球，凱恩在世界盃與歐洲盃的總進球數已經來到18球。在歐洲球員的「重大賽事進球總榜」上，他追平了德國傳奇轟炸機蓋德·穆勒（Gerd Müller），並列歐洲歷史第3，目前僅落後於葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo，24球）以及德國世界盃進球王克洛澤（Miroslav Klose，19球）。這項數據完美印證了凱恩作為現代足壇頂級「大賽進球機器」的無可取代性。有趣的是，凱恩此役的破門，意外讓一位「迦納巫醫」成為社群網路上的熱門話題。在小組賽英格蘭對陣迦納的比賽前，這位巫醫曾公開聲稱自己對凱恩施加了「限制咒語」。巧合的是，那場比賽英格蘭最終以0：0悶平，凱恩全場3次射門皆無功而返。而在對陣巴拿馬的賽前，這位迅速走紅的巫醫再度跳出來「蹭熱度」，表示自己已經解除了對凱恩的限制，宣稱「讓他下一場能順利進球」。事實上，巴拿馬是本組實力最弱的球隊，以凱恩的實力與英格蘭的整體戰力，攻破巴拿馬大門本就是高機率發生的事，但由於前一場的「神準巧合」，這次的解咒說法迅速在網路上發酵，成為了本屆世界盃球迷們茶餘飯後的笑談。