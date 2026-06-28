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截至目前為止，已有6支小組第三確定以前8名身分晉級32強，分別為B組波赫、D組巴拉圭、E組厄瓜多、F組瑞典、I組塞內加爾以及L組迦納。

目前各組第三名晉級機率方面，G組伊朗約為80%，J組阿爾及利亞或奧地利約53%，K組民主剛果或烏茲別克約46%，韓國則僅剩21%；至於C組蘇格蘭與H組烏拉圭的晉級機率已降至0%，正式宣告提前出局。

⭐️韓國晉級唯一劇本⭐️

📍 J組賽事：奧地利必須戰勝阿爾及利亞，或阿爾及利亞以「兩球及以上」的絕對優勢戰勝奧地利。

📍 K組賽事：剛果民主共和國必須「不勝」烏茲別克。

⭐️各組第三晉級機率⭐️

B組：波赫，100%

D組：巴拉圭，100%

E組：厄瓜多爾，100%

F組：瑞典，100%

I組：塞內加爾，100%

L組：加納，100%（+18.2）

G組：伊朗，80%（-4.5）

J組：阿爾及利亞／奧地利，53%（-2.3）

K組：剛果／烏茲別坦，46%

A組：韓國，21%（-11.2）

C組：蘇格蘭，0%（-0.1）

H組：烏拉圭，0%

2026年世界盃小組賽進入尾聲，各組第三名的外卡爭奪戰也愈來愈白熱化。對韓國隊而言，晉級情勢卻是每況愈下。在A組最終戰不敵南非後，太極虎只能以小組第三等待其他分組結果，如今隨著多個小組賽事陸續結束，韓國的晉級希望也被一步步壓縮。根據數據網站《The Athletic》、《Football Meets Data》小組第三即時晉級機率模型顯示，韓國晉級32強的機率已從賽後一度高達94%，一路下滑至僅剩約21%。如今已經有6隊小組第3確定晉級下，只能寄望其他球隊幫忙。韓國在小組賽最後一戰以0：1不敵南非，最終以1勝2敗、積分3分排名A組第三。由於本屆世界盃首度擴編至48隊，12個小組中的8支最佳第三名也能晉級淘汰賽，因此韓國原本仍握有不錯的出線機會。然而，接下來各組賽果卻幾乎都朝著對韓國不利的方向發展。E組厄瓜多以2：1爆冷擊敗德國，取得4分鎖定外卡優勢；F組瑞典與日本踢成1：1，同樣以4分站穩有利位置；D組澳洲與巴拉圭戰成0：0後，巴拉圭也以4分躋身最佳第三名行列，讓韓國的晉級機率從94%迅速跌至54%。隨後I組塞內加爾以5：0大勝伊拉克，在同樣3分積分的情況下，憑藉較佳的淨勝球超越韓國，韓國晉級機率再度降至50%。雖然H組西班牙擊敗烏拉圭，讓烏拉圭提前淘汰，一度讓韓國的晉級機率回升至63%，但G組埃及與伊朗1：1握手言和後，伊朗以3分且較佳淨勝球壓過韓國，使韓國的機率再次跌至44%。L組最後一輪，英格蘭以2：0擊敗巴拿馬，克羅埃西亞則以2：1力退迦納。儘管吞敗，迦納仍以4分排名小組第三，正式取得最佳第三名資格，也讓韓國再失去一個晉級名額。根據最新數據，迦納晉級機率已提升至100%，韓國則直接跌至僅剩21%。剩餘兩張外卡席次則將由G組、J組、K組以及韓國所屬的A組等球隊競爭。對韓國而言，接下來已沒有主動權可言，只能等待剩餘小組的比賽結果。一旦後續再有第三名球隊拿下4分，或同為3分但淨勝球優於韓國，太極虎就將正式無緣32強，提前結束本屆世界盃征程。