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美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人隊於台灣時間28日賽後宣布球員異動，將台灣旅美投手鄧愷威（Kai-Wei Teng）下放至3A球隊糖城牛仔隊（Sugar Land Space Cowboys），太空人召回新秀投手烏洛拉（Miguel Ullola）。此舉不僅意味著鄧愷威將暫離大聯盟賽場。鄧愷威賽後受訪時表示，自己確實感到有些疲憊，因為今年比過去投得量更多，已創下大聯盟生涯新高，這也可能是他近期狀態起伏很大的原因。《The Athletic》太空人隊專欄作家Chandler Rome報導，鄧愷威賽後透過翻譯表示，「與賽季初相比，我感覺確實有些疲憊。過去兩個賽季，我每年只投70到80局，而今年賽季才過半，我的投球局數就已經接近這個數字了。」本季目前他投了64局，防禦率升高到4.36。他過去在大聯盟最多也不曾投超過30局，若算上小聯盟最多的則是2022年在2A時代投過136.1局。Rome透漏，今天賽後，鄧愷威被叫到了太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）的辦公室，應該就是告知他此一決定。鄧愷威在本次先發面對底特律老虎隊的比賽中，未能有效壓制對手打線。前3局他便陷入苦戰，特別在第3局遭遇重擊，被老虎隊打者卡本特（Kerry Carpenter）敲出滿貫全壘打，單局遭攻下4分；第4局續投時又因接連被擊出安打丟掉第5分，隨後被迫退場。鄧愷威此役僅投了3.2局，用了58球，最快球速來到93哩（約149.7公里），被敲出8支安打（包含1轟），投出三振、保送各1次，丟掉5分（4分責失）。這也是他本月第二度遭到老虎隊打線重創防禦率來到4.36，隨後被換下場。所幸太空人隊打線在比賽後段展現強大韌性，最終以8：6逆轉擊敗老虎隊，也讓鄧愷威幸運逃過敗投。儘管結果並非盡如人意，但他在面對老虎隊打線時展現的投球內容，顯然未能達到教練團對大聯盟先發投手的穩定度要求。根據大聯盟現行規則，本次下放將觸發球隊對其選擇權（Option）的運用。這也意味著，若鄧愷威在小聯盟待的時間累積超過20天，將會消耗掉他最後一個選擇權。對於目前效力太空人隊的鄧愷威來說，這是一個相當嚴峻的訊號，代表球團對於他的調度彈性已所剩無幾，未來若要再次升上大聯盟，必須繳出讓人信服的成績才有可能獲得信任。對於現階段的鄧愷威而言，下放3A反而是調整投球節奏與穩定性的最佳機會。他將在為糖城太空牛仔隊期間，重點加強對於失投球的控制力以及面對左打者時的對決策略。隨著球季進入後半段，太空人隊的先發輪值競爭依然激烈，鄧愷威唯有在3A賽場上證明自己能有效解決打者、並展現出能擔綱大聯盟先發的穩定素質，才有機會在季中或擴編名單時爭取重返大聯盟的機會。