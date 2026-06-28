在市場持續消化 AI 題材降溫、美國聯準會 (Fed) 升息預期升溫，以及 OpenAI IPO 延後傳聞等利空下，美股週五 (26 日) 震盪收低。美國即將在下週公布最新非農就業報告，市場正高度關注這份被視為聯準會（Fed）政策風向球的重要經濟數據。分析人士指出，若就業市場持續展現強勁韌性，恐進一步提高市場對Fed近期升息的預期，為近期因AI熱潮劇烈震盪的美股帶來新一波波動。
根據路透社報導，美股即將結束2026年上半年交易，標普500指數今年以來仍累計上漲逾7%，但6月以來市場震盪明顯加劇，尤其AI與半導體概念股漲多回檔，市場開始重新評估AI投資熱潮是否已出現過熱跡象。
6月非農數據將公布 強勁就業恐反成股市利空
市場焦點將集中於美國6月非農就業數據，該報告將於美東時間週四（7月2日）公布，由於週五適逢美國獨立紀念日假期，金融市場休市，因此預料將成為本週影響市場走勢的最重要事件。
市場普遍預估，美國6月新增就業人數約11萬人，低於5月的17.2萬人，但若實際數據優於預期，可能反而被市場視為利空。
財富增強集團（Wealth Enhancement）副投資長胡伯（Doug Huber）表示：「如果我們確實迎來一個極其亮眼的就業數字，我的猜測是，市場不會將其視為利多，而是將其解讀為經濟過熱，並可能開始將更高的升息風險反映在價格中。」他認為，這將進一步推升Fed升息機率，進而對股市形成壓力。
Fed鷹派立場未變 市場押注最快9月升息
Fed本月利率決策會議釋出偏鷹派訊號，官員強調當前首要任務仍是控制通膨。隨著中東衝突推升能源價格，美國最新通膨率重新突破4%，創近三年新高，使市場重新調整對貨幣政策的預期。
據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，聯邦基金期貨（Fed funds futures）目前的定價反映出，目前市場已認為Fed最快9月升息的機率超過五成，與年初市場普遍預期年底前降息的看法形成鮮明對比。
Hirtle & Co.投資長康格（Brad Conger）表示：「聯準會正處於非常微妙的平衡狀態。」他指出，只要就業數據稍微偏強，就可能讓決策天平進一步傾向升息，而較高利率將提高企業及消費者融資成本，進一步壓抑經濟成長與企業獲利，對股市形成逆風。
AI概念股高檔震盪 半導體漲勢面臨考驗
另一方面，科技股仍是華爾街最受關注的焦點。費城半導體指數自3月底低點以來已大漲約85%，但本週開始明顯回檔，市場擔憂AI概念股漲勢過快。
雖然記憶體大廠美光（Micron）公布優於預期的財報，帶動相關族群買氣回升，但以科技股為主的那斯達克指數本週仍下跌超過4%，顯示投資人對AI題材的態度已趨於審慎。
紐約人壽投資管理公司（New York Life Investment Management）全球市場策略師赫曼（Julia Hermann）表示，近兩個月市場領漲主力幾乎集中在半導體，尤其是記憶體相關個股，「現在最大的問題是，如果利率持續走高，是否會削弱這些波動性較高、對景氣敏感的科技股表現。」
財報季與油價走勢 成市場另一觀察重點
除了就業數據外，市場也將關注Nike即將公布的財報，作為第二季財報季揭開序幕的重要指標。
此外，中東局勢仍是市場另一項重要觀察焦點。隨著停火協議持續，國際油價已由一個月前每桶約100美元回落至70美元左右，投資人正密切觀察停火是否具有持續性，以及能源價格回落是否有助於降低通膨壓力，進一步影響聯準會後續政策方向。
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6月非農數據將公布 強勁就業恐反成股市利空
市場焦點將集中於美國6月非農就業數據，該報告將於美東時間週四（7月2日）公布，由於週五適逢美國獨立紀念日假期，金融市場休市，因此預料將成為本週影響市場走勢的最重要事件。
市場普遍預估，美國6月新增就業人數約11萬人，低於5月的17.2萬人，但若實際數據優於預期，可能反而被市場視為利空。
財富增強集團（Wealth Enhancement）副投資長胡伯（Doug Huber）表示：「如果我們確實迎來一個極其亮眼的就業數字，我的猜測是，市場不會將其視為利多，而是將其解讀為經濟過熱，並可能開始將更高的升息風險反映在價格中。」他認為，這將進一步推升Fed升息機率，進而對股市形成壓力。
Fed鷹派立場未變 市場押注最快9月升息
Fed本月利率決策會議釋出偏鷹派訊號，官員強調當前首要任務仍是控制通膨。隨著中東衝突推升能源價格，美國最新通膨率重新突破4%，創近三年新高，使市場重新調整對貨幣政策的預期。
據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，聯邦基金期貨（Fed funds futures）目前的定價反映出，目前市場已認為Fed最快9月升息的機率超過五成，與年初市場普遍預期年底前降息的看法形成鮮明對比。
Hirtle & Co.投資長康格（Brad Conger）表示：「聯準會正處於非常微妙的平衡狀態。」他指出，只要就業數據稍微偏強，就可能讓決策天平進一步傾向升息，而較高利率將提高企業及消費者融資成本，進一步壓抑經濟成長與企業獲利，對股市形成逆風。
AI概念股高檔震盪 半導體漲勢面臨考驗
另一方面，科技股仍是華爾街最受關注的焦點。費城半導體指數自3月底低點以來已大漲約85%，但本週開始明顯回檔，市場擔憂AI概念股漲勢過快。
雖然記憶體大廠美光（Micron）公布優於預期的財報，帶動相關族群買氣回升，但以科技股為主的那斯達克指數本週仍下跌超過4%，顯示投資人對AI題材的態度已趨於審慎。
紐約人壽投資管理公司（New York Life Investment Management）全球市場策略師赫曼（Julia Hermann）表示，近兩個月市場領漲主力幾乎集中在半導體，尤其是記憶體相關個股，「現在最大的問題是，如果利率持續走高，是否會削弱這些波動性較高、對景氣敏感的科技股表現。」
財報季與油價走勢 成市場另一觀察重點
除了就業數據外，市場也將關注Nike即將公布的財報，作為第二季財報季揭開序幕的重要指標。
此外，中東局勢仍是市場另一項重要觀察焦點。隨著停火協議持續，國際油價已由一個月前每桶約100美元回落至70美元左右，投資人正密切觀察停火是否具有持續性，以及能源價格回落是否有助於降低通膨壓力，進一步影響聯準會後續政策方向。