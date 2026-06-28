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昨（27）日舉行的第37屆金曲獎上，由A-Lin首度接下主持棒，整場典禮笑料不斷，坐在台下的蔡依林更成了最佳反應王，在宣布歌后前的串場橋段，被A-Lin逗笑到拍手叫好；就連動力火車上台頒獎時，蔡依林也被戳中笑點，笑到摀住整張臉，畫面曝光後笑翻一票網友，直呼：「Jolin根本是來聽脫口秀的吧！」A-Lin驚喜以蔡依林新歌《Pleasure》作為開場，向全場宣告：「怎樣！我不能唱跳喔？」立刻掀起全場高潮，坐在台下的蔡依林更是直接笑開懷，對著台上的A-Lin比出手指愛心，瞬間轉為迷妹模式。典禮進行到歌后揭曉前，A-Lin推著一台嬰兒車登場，還一本正經表示裡面裝的是自己的Baby，結果打開後竟然不是嬰兒，而是一整車的酒，讓現場笑成一片，蔡依林更是笑到拍手停不下來，雙手比出大拇指，還不忘幫忙把酒杯傳給入圍者。而動力火車擔任頒獎人時，尤秋興一開口就不小心把「成軍」說成「曾經」，發現口誤後立刻自行更正，還順勢自嘲：「我們還是人，不是精。」笑翻全場。他接著又表示，大家常以為兩人成軍近30年感情一定很好，但事實並非如此，顏志琳則表示只是偶爾有不同意見，沒想到尤秋興立刻補充：「也沒有偶爾啦，是滿常常的。」兩人一來一往的自然互動，主打一本正經講幹話路線，讓現場笑聲不斷。當尤秋興提到「成精」時，鏡頭剛好帶到台下的蔡依林，只見她第一時間摀住整張臉，笑到肩膀不停抖動，之後忍不住放下手想整理情緒，發現鏡頭仍在拍，又立刻把臉遮回去，最後乾脆仰頭大笑，完全藏不住表情。畫面曝光後也引發網友熱議，笑稱「蔡依林笑點真的超低」、「Jolin根本是來看脫口秀的吧！」