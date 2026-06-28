我是廣告 請繼續往下閱讀

▲維德角的足球故事是一則標準的「逆襲劇本」。這個人口僅約52萬人的群島小國，國土面積不到4100平方公里，是世界盃史上人口數與國土面積最小的參賽國之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃才剛見證人口僅53萬的維德角（Cape Verde）寫下小組賽不敗晉級的「灰姑娘傳奇」，這支超級黑馬的營地內卻投下了一顆震撼全球的性醜聞震撼彈。根據外媒最新爆料與警方證實，帶領維德角踢滿三場小組賽的當家隊長萊恩·門德斯（Ryan Mendes），目前正因涉嫌一宗駭人聽聞的暴力性侵案，遭到紐西蘭警方的正式調查。根據巴西知名體育媒體《Globo Esporte》的獨家報導，這起令人髮指的事件發生在今年3月27日。當時維德角國家隊正駐紮於大洋洲的紐西蘭奧克蘭（Auckland），準備參加對陣紐西蘭與智利的 FIFA 系列友誼賽。據悉，受害者是一名居住在紐西蘭的巴西籍女子，她受到紐西蘭足球協會的聘僱，擔任維德角國家隊與工作人員的隨隊翻譯。指控內容指出，門德斯在球隊下榻的飯店內強行闖入該名女翻譯的房間，並在女方試圖自衛反抗的過程中，對她進行勒頸、毆打、啃咬，最終實施性侵。事後的醫療檢驗報告為這項指控提供了有力的驗傷證據。報告中明確指出，受害者身體多處（包括頸部與嘴唇）留有明顯的瘀傷與壓痛區；生殖器部位的檢查更發現了「兩處圓形病變，觸碰時伴隨疼痛感」。受害者與其丈夫在蒐集完相關證據後，於今年5月10日正式向維德角足球協會與國際足總（FIFA）發送了存證信函與事件陳述，然而卻猶如石沉大海，未收到任何官方回覆。更令人氣憤的是，《Globo Esporte》曝光了一段 WhatsApp 的對話紀錄。對話中，一名維德角國家隊的內部官員竟然冷血地向受害者表示，這起嚴重的性侵指控單純只是「門德斯的個人問題（Ryan's personal problem）」，暗示球隊與足協高層將不會對此投訴進行任何內部調查或懲處。面對外界的質疑，紐西蘭足協發表了簡短聲明，表示：「我們了解此事目前已交由紐西蘭警方處理，因此由警方來對此情況發表評論會更為合適。」紐西蘭警方隨後也出面證實，自今年4月起，這起性侵案件就已正式立案並持續調查中。然而，作為全球足球最高殿堂管理者的 FIFA，目前仍拒絕針對這位效力於土耳其次級聯賽球隊厄德爾（Igdir FK）的隊長涉案一事發表任何評論。