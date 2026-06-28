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首支打道回府的南美球隊 ： 烏拉圭成為本屆美加墨世界盃中，第一支遭到淘汰的南美洲球隊。





烏拉圭成為本屆美加墨世界盃中，第一支遭到淘汰的南美洲球隊。 歷史第三度一勝未得： 這是烏拉圭隊史繼1974年和1986年之後，第三次在世界盃小組賽階段「一場未勝」便打包回家。





這是烏拉圭隊史繼1974年和1986年之後，第三次在世界盃小組賽階段「一場未勝」便打包回家。 平玻利維亞難堪障礙： 烏拉圭（3戰2分）也無奈追平了由玻利維亞所保持的、南美洲球隊在世界盃首輪完全沒有勝績即遭淘汰的恥辱紀錄。





▲世界盃歷史上最超狂的灰姑娘！人口僅53萬的非洲島國維德角（Cape Verde，圖）寫下歷史，成為世足史上晉級淘汰賽面積最小的國家，32強將挑戰世界冠軍阿根廷。（圖／美聯社／達志影像）

輸球還想搭專機？2026年美加墨世界盃H組爆出大冷門，南美傳統豪強烏拉圭在小組賽末輪以0：1不敵西班牙，最終以2和1敗、一勝難求的成績恥辱淘汰，沒想到場外懲罰才正要開始。根據烏拉圭國內媒體爆料，烏拉圭足球協會（AUF）對國家隊表現震怒，已取消原定接送全隊返國的豪華私人包機，總教練貝爾薩（Marcelo Bielsa）、教練團與陣中百萬球星都得自行購買一般民航機票返國，讓這支昔日世界盃冠軍隊從「南美豪強」瞬間變成尷尬的自費旅行團。作為世界盃歷史上的首屆冠軍與兩屆得主，天藍軍團這次的提早出局，不僅在國內引發球迷暴動，更在歷史數據上留下了極其難堪的烙印：整個小組賽中，這支由西甲皇家馬德里巨星巴爾韋德（Federico Valverde）領銜的豪門，最終僅位列H組第三，眼睜睜看著分組頭名西班牙以及本屆最大黑馬維德角（Cape Verde）攜手晉級。相較於烏拉圭的落魄，H組第二名的維德角則繼續書寫著足壇史詩。這個人口僅約53萬的非洲西岸島國，正式成為世界盃有史以來，晉級到世界盃淘汰賽階段的國家。這群被稱為「藍鯊」的鬥士們，在主帥布比斯塔（Bubista）的帶領下，下一個任務將是前往邁阿密，在32強戰中硬碰由球王梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕冠軍阿根廷隊。這場將在7月3日開打的「超微型小島 VS 衛冕世界冠軍」史詩級對決，無疑將再度吸引全球無數球迷的目光。