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美國職棒大聯盟（MLB）於台灣時間28日上演別具意義的一刻，休士頓太空人作客底特律老虎的比賽中，出現兩位台灣球員同場先發的「台灣內戰」。由太空人隊右投鄧愷威掛帥先發，迎戰擔任老虎隊先發第7棒、二壘手的強打李灝宇。最終李灝宇單場繳出雙安、包含一發陽春砲的優異表現。大聯盟轉播本場賽事的主播也對於李灝宇印象深刻，分別分享了兩個小故事，分別關於他恐怖的怪力，以及和太空人球星奧圖維（Jose Altuve）的互動。現場賽事主播今日盛讚李灝宇已融入老虎隊內，能夠和隊友開玩笑，並且更頻繁被排入先發陣容，在防守端也表現得非常出色，種種跡象都顯示李灝宇越來越適應目前的生活，這對於他想要努力留在此層級大有幫助。而話說到此，李灝宇已經大棒一揮將球掃出牆外，主播也補充表示李灝宇的揮棒出色，兩人也直言這一轟讓人難以置信：「李灝宇在身體前方擊球時稍微削到了棒頭，當下聽聲音就知道是打到棒頭邊緣，但這發球依然飛出去了，李灝宇的球棒裡藏著巨大的力量。」李灝宇驚人的怪力不僅於此，主播更透露了一段他在休士頓訓練時的逸聞：「當我在休士頓看他打擊練習時，他甚至曾把球打到了火車鐵軌上。」這場比賽除了勝負外，還充滿了動人的傳承故事。比賽期間，主播提到李灝宇此前在休士頓對決太空人時，曾擊出直擊全壘打牆的二壘安打，當時太空人明星二壘手荷西·奧圖維（Jose Altuve）還特地稱讚他的揮棒機制，甚至說：「我喜歡你揮棒的方式。」在這個系列賽第一場比賽，李灝宇在戶外看奧圖維進行賽前打擊練習，他展現了自己對於這位三屆打擊王、未來名人堂成員的尊重和景仰。「他說：『我記得當時我就站在那裡看著奧圖維練習，這讓我回想起我還在讀國中的時候，我看著奧圖維在2019年美聯冠軍賽第6戰從查普曼（Aroldis Chapman）手中擊出那支再見兩分全壘打。』太空人隊那年擊敗了洋基隊晉級世界大賽。但看到他國中時看著奧圖維打球，而現在奧圖維和太空人隊只能眼睜睜看著這球飛出去、讓老虎隊取得6分領先，這真的很酷。」有趣的是，李灝宇此次開轟，接捕到這顆全壘打球的幸運球迷，正好穿著奧圖維的球衣，這讓轉播現場直呼是「完美的因果循環」。李灝宇如今自己能在大聯盟賽場與偶像致敬，並在對陣太空人時寫下精彩篇章。此役李灝宇4打數敲出2支安打，包含本季第3轟，貢獻1分打點，賽後打擊率微幅上升至2成61。