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2026年世界盃正如火如荼進行淘汰賽，挺進32強的奪冠熱門荷蘭隊卻傳出令人心碎的噩耗。現效力於英超利物浦的27歲荷蘭當家前鋒哈克波（Cody Gakpo），其名模女友諾亞（Noa van der Bij）於當地時間27日在社群媒體上沉痛證實，兩人滿心期待、預計於10月誕生的第二個兒子，不幸在孕期中過世。面對如此巨大的沉痛悲劇，強忍悲痛的哈克波在與女友深談後，仍毅然決定繼續留國家隊奮戰。哈克波與名模女友諾亞目前育有一名2歲的長子塞繆爾（Samuel），今年5月底兩人喜悅宣布懷上第二胎，諾亞先前甚至親自前往北美世界盃小組賽首戰現場，在看台上力挺哈克波。怎料造化弄人，諾亞日前在Instagram貼出一張令人鼻酸的黑白照片，畫面中夫妻倆的大手正緊緊牽著一條毛毯與一頂針織嬰兒小帽，心碎寫道：「我們懷著破碎的心，向大家分享這個毀滅性的消息：我們的男寶寶在孕期中不幸過世了。謝謝大家的愛與支持。伊利亞·拉斐爾·哈克波（Elijah Raphael Gakpo），你將永遠被愛，永遠是我們的兒子。」隨後，諾亞也分享了她帶著長子去教堂點蠟燭祈福的奇妙神蹟。她表示，當她與大兒子走到教堂旁的遊樂場時，發現現場空無一人，只剩下一名陌生的小男孩在玩耍，當她上前詢問時，那位小男孩的名字竟然也叫「伊利亞（Elijah）」。諾亞感動地說：「這一定是上帝賜給我們最美麗的啟示，祂在提醒我們，我們的小寶貝從未遠去。」正在北美隨國家隊征戰世界盃的哈克波，隨後也在個人社群平台上發表簡短聲明：「這對我們全家來說是一個極其艱難的時刻。我們懇請大家給予我們隱私與空間，謝謝你們的體諒。」針對陣中核心球員遭逢變故，荷蘭皇家足球協會（KNVB）隨後發布官方聲明，證實國家隊與足協上下早已知情，並會成為哈克波最強大的後盾：「我們的心與高迪（哈克波）及其家人同在。這是一個非常令人悲傷的私人事件。我們當然早就知道這個狀況，並在各方面盡可能給予他支持。」足協也證實哈克波將繼續留隊：「高迪在與女友深入討論後，決定留在團隊中繼續參賽。我們完全尊重他們的隱私，因此對此不便再發表任何評論。」對於留隊的決定，許多網友表示支持，不過也有部分網友認為在另一半最辛苦的時候，哈克波不該在這時候缺席。年僅27歲的哈克波本屆世界盃表現亮眼，在小組賽3場比賽全數先發，並在對陣瑞典的關鍵戰中單場梅開二度，幫助荷蘭隊以小組第一的姿態強勢晉級淘汰賽。按照賽程，荷蘭隊即將於台灣時間30日凌晨迎戰2022年世界盃四強黑馬摩洛哥，展開命懸一線的32強淘汰賽。