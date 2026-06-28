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比爾蓋茲點名4大職業 短期內仍難被AI取代

微軟研究曾點名 記者、翻譯等工作受AI影響較大

納德拉、黃仁勳看法不同 強調AI應是提升效率工具

人工智慧（AI）快速發展，全球勞動市場正面臨新一波變革，也讓「哪些工作最容易被AI取代」成為各界關注焦點。微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日直言，隨著技術持續進步，未來絕大多數工作都有可能由AI接手，真正不容易被取代的職業恐怕只剩4種。《彭博社》引述投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）研究指出，目前AI已導致全球約8%的工作機會消失。比爾蓋茲認為，這僅是AI重塑就業市場的開端，未來AI不只是協助人類提升工作效率，而是有能力直接承擔大量工作內容。日前比爾蓋茲接受美國知名主持人吉米．法倫（Jimmy Fallon）專訪時，被問及「未來是否還需要人類工作」時直言：「對大多數事情來說，不需要。」他表示，隨著AI能力持續提升，人類必須親自完成的工作將愈來愈少，許多現有職業都可能被重新定義。不過，比爾蓋茲也認為，仍有四類工作短期內難以完全被AI取代。首先是。雖然生成式AI已能協助撰寫程式碼，提高開發效率，但系統架構設計、除錯、整合及創新開發等核心工作，仍需要人類工程師負責判斷與決策。第二類則是。比爾蓋茲指出，生命科學研究涉及建立假說、設計實驗、分析結果及跨領域思考等高度創造性的工作，目前AI仍難以完全取代科學家的研究能力。第三類是。他認為，能源產業涵蓋電網管理、核能、再生能源及大型基礎建設等複雜系統，不僅需要高度專業知識，也仰賴大量現場判斷與實務經驗，因此AI短時間內難以全面接手。最後則是。比爾蓋茲以棒球為例笑稱：「我們不會想看電腦打棒球。」他認為，競技運動本身就是人類體能、技巧與情感的展現，即使AI技術再進步，也難以取代真人競技所帶來的魅力。事實上，微軟去年公布的一份研究曾列出40種最容易受到AI影響的職業，包括口譯與筆譯人員、歷史學家、數學家、校對人員、自動化程式設計師、作家、統計助理、業務代表、技術文件撰寫人員以及新聞記者等。不過，研究團隊後續也特別強調，該報告主要分析的是哪些工作最適合與AI工具協同運作，而非意味這些職業將全面消失或遭AI取代。相較於比爾蓋茲對未來就業市場的預測，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）則持較為保守的看法。他認為，AI最大的價值在於協助人類提升生產力，而非完全取代人類工作。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也曾多次表示，AI不應被視為取代人力的工具，而是提升工作效率的重要助手。他鼓勵員工將AI融入日常工作流程，把重複性高的任務交給AI處理，將更多時間投入創造力、決策及策略思考等更具價值的工作，並強調：「只要能讓AI做的，就交給AI做。」隨著AI持續快速演進，各界對未來工作型態的討論也愈發熱烈。儘管專家對AI是否將大規模取代人力仍存在不同看法，但普遍認為，如何善用AI提升效率、培養AI難以取代的專業能力，將成為未來職場競爭力的關鍵。