我是廣告 請繼續往下閱讀

陳信雄在地行醫28年離世！金門唯一耳鼻喉科診所熄燈

▲陳信雄醫師在5月底時驚傳因腦中風住院，家屬昨（27）日則在臉書證實已辭世。（圖／陳信雄醫師臉書）

金門陳信雄醫師離世！在地人不捨：連縣長都難受

金門縣唯一耳鼻喉科診所醫師陳信雄，在地深耕長達28年，卻在5月底時驚傳因腦中風住院，家屬昨（27）日則在臉書證實消息，表示陳信雄醫師已於2026年6月26日辭世，靈堂設於台北市大安區麗緻文化會所，並將於7月15日舉辦公祭，讓在地民眾感到不捨留言「很難接受這是真的」、「金門失去個很好的耳鼻喉醫生」。陳信雄醫師於金門縣金城鎮民生路開立一間診所，其是金門在地唯一一間耳鼻喉科診所，但在2026年5月底時，突然傳出陳醫師因腦中風休養消息，診所更貼上「長期休診」的公告，讓不少曾受他幫助的民眾感到錯愕不已，引發無數老病號在網路上集氣加油，希望陳醫師早日康復。遺憾的是，家屬昨（27）日透過臉書證實陳信雄已於2026年6月26日上午安詳辭世，靈堂將從即日起至7月13日（一）設於台北市麗緻文化會所，並預定在7月15日上午9時30分於台北市懷愛館舉行公祭，誠摯邀請所有親朋好友撥冗前來，一同追思。消息傳出後，瞬間引發在地鄉親不捨哀悼「還是很難接受這是真的，陳醫師一路好走，感謝您對金門的付出」、「金門失去個很好的耳鼻喉醫生」、「好不捨，從小到大給陳醫師看」，就連縣長陳福海得知後都留言「造化弄人，悲慟悼念，一路好走」。據了解，陳信雄醫師畢業於國防醫學院，1995年時從三軍總醫院到前線金門支援，一下飛機就在醫院看診到凌晨，當時的他難以想像金門醫療品質和台北落差極大，下定決心在金門行醫，後來不只在部立金門醫院看診，更在當地開了唯一一間耳鼻喉專科診所，並為民眾診治長達28年，但隨著陳醫師離世，診所也將正式熄燈。