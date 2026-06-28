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足球在今年世界盃能順利「回家」嗎？世足小組賽L組最終戰，英格蘭隊靠著貝林厄姆（Jude Bellingham）與凱恩（Harry Kane）在下半場的聯手發威，以2：0擊敗巴拿馬隊，順利以分組第一之姿挺進32強淘汰賽。然而，比賽內容並未獲得名宿們的青睞，賽後英格蘭傳奇希勒（Alan Shearer）、基恩（Roy Keane）與魯尼（Wayne Rooney）等名將針對球隊表現與主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）的執教風格進行了猛烈抨擊，認為三獅軍團若以目前狀態面對淘汰賽，恐將面臨巨大挑戰。另外，蘇格蘭在本次世界盃以1勝2負的戰績，最終遭到淘汰，創下隊史9次參賽皆未能突破小組賽的尷尬紀錄。「足球回家」（Football's coming home）是英格蘭足球最具代表性的文化口號。這句話源自 1996 年英格蘭主辦歐洲盃時的主題曲《三獅軍團》（Three Lions）。由於英國是現代足球的發源地，這句歌詞表達了英格蘭球迷渴望將世界盃或歐洲盃冠軍（足球）重新帶回故鄉的期盼與驕傲。然而英格蘭雖然近幾屆世足都被視為有冠軍實力，但最終皆未能捧盃。這種遺憾感在球迷和名宿之間越來越大，因此本屆球隊承受的壓力也可想而知。外界對於他們的要求相當高，不但要贏，還要贏得漂亮。基恩在ITV的節目中直言不諱：「這場比賽踢得一點都不好看，甚至可以說差得遠。」他指出，英格蘭能取勝完全依賴貝林厄姆與凱恩的個人天賦挺身而出，而圖赫爾的戰術佈局依然是一團迷霧，「我依然不認為圖赫爾清楚他心目中理想的首發陣容到底是什麼。」傳奇前鋒希勒則對防守端表達了嚴重擔憂。他表示，雖然英格蘭在個別時刻依賴格希（Marc Guehi）的個人速度彌補了漏洞，但這種防守缺口在淘汰賽面對更高強度的對手時將是致命的，「如果英格蘭繼續給對手這種空檔，一定會付出代價。」針對隊長凱恩的體能狀況，前鋒魯尼提出了關鍵建議。他認為圖赫爾應汲取前任索斯蓋特（Gareth Southgate）的教訓，「當比賽已取得 2：0 領先且大局已定時，就應該把凱恩換下場。過去幾屆世界大賽，我們總是看到凱恩在後程因疲勞而熄火，這是英格蘭必須改進的體能管理。」魯尼更對圖赫爾在後防線的迷惘調度感到不解，特別是對於傷病不斷的史東（John Stones）與詹姆斯（Reece James）寄予厚望，他認為這是「巨大的冒險」。此外，他也批評了左後衛位置的人員調度，認為在利夫拉門托（Tino Livramento）傷退後，球隊缺乏正牌邊後衛的配置，導致防線缺乏應有的穩定性。在賽制更動為48隊後，12個小組中成績最好的8個第三名可獲晉級資格。然而，曾寄望以小組第三突圍的蘇格蘭隊，在經歷分組賽1勝2負的戰績後，因淨勝球劣勢無緣32強，創下隊史9次參賽皆未能突破小組賽的尷尬紀錄。隨著英格蘭鎖定I組第一，淘汰賽的首輪對手也逐漸明朗。英格蘭極有可能在32強對陣民主剛果隊，希勒警告：「若對手是民主剛果，他們肯定會複製加納與巴拿馬的『鐵桶陣』。對此，英格蘭必須尋找新的突破方式。」