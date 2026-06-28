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正在征戰2026年美加墨世界盃的巴西球星內馬爾（Neymar Jr.），場上一舉一動是焦點，場外生活同樣話題十足。根據巴西媒體《環球體育》報導，內馬爾趁著巴西隊休息日外出消費，購入一只價值高達百萬美元的奢華腕錶，換算新台幣一支就超過6700萬元，為自己的私人名錶收藏再添重磅藏品。消息曝光後，也立刻引發球迷熱議，有網友忍不住開酸：「別人都在備戰世界盃，他像是來旅遊的吧。」根據巴西《環球體育》消息，內馬爾利用巴西隊當地時間週五休息日，特地抽空前往精品店選購高級腕錶，購入一款價值百萬美元等級的奢華名錶。知名珠寶腕錶品牌Jacob & Co.創辦人、美國珠寶商兼鐘錶匠雅各布阿拉博（Jacob Arabo），也在個人社群媒體曬出與內馬爾同框影片，證實這位巴西巨星現身店內選購新錶。雅各布阿拉博在貼文中表示，內馬爾是品牌多年的好友，這次在登上世界盃舞台之前，專程前往Jacob & Co.紐約精品店，親自挑選這款腕錶。對內馬爾來說，名錶早已不只是配件，更是展現個人風格與財力的收藏品。內馬爾向來熱愛收藏高級腕錶，收藏品牌橫跨Jacob & Co.、Rolex、Richard Mille等頂級鐘錶品牌，私人錶盒堪稱奢華。外媒先前曾盤點，他手中坐擁總價值數百萬英鎊的豪華腕錶，其中部分單品價值甚至高達160萬英鎊，折合新台幣超過6700萬元。這類高端腕錶除了本身工藝複雜，也具備收藏與身分象徵意義。內馬爾過去多次在公開場合配戴鑽錶、限量錶與複雜功能腕錶亮相，無論是球隊活動、私人聚會或時尚場合，手腕上的行頭往往都成為鏡頭焦點。不過，內馬爾在世界盃期間抽空購物的舉動，也引發球迷趣味調侃。有網友開玩笑表示，其他巴西隊友都在全力備戰世界盃，只有內馬爾看起來像是「出國旅遊順便比賽」，甚至還特別安排精品購物行程。儘管場外話題不斷，內馬爾在巴西國內的人氣依舊驚人。據ESPN相關報導，自從內馬爾成功入選本屆世界盃巴西隊大名單後，巴西國內已有5名新生兒被父母登記取名為「Neymar」。這5名新生兒分別來自巴西5個不同州，顯示內馬爾的影響力並不只限於特定城市，而是橫跨全國。若統計整個2026年，巴西國內已有20名新生兒以「Neymar」命名，足以證明這位巴西球星在本土仍具有極高國民度。