我是廣告 請繼續往下閱讀

▲被問到對於自己的表現打幾分？A-Lin（如圖）則直呼：「不要再給我打分數了！」坦言在彩排時非常緊張。（圖／記者趙文彬攝影）

歌手A-Lin在昨晚（27日）可說是大獲全勝，擔任第37屆金曲獎主持人，獲得網友一致好評，替電影《陽光女子合唱團》主題曲演唱的〈幸福在歌唱〉也順利拿下年度歌曲。在慶功宴上，A-Lin幽默表示：「謝謝評審的肯定，我也肯定評審的肯定！」而為了金曲獎戒酒多日的她，也鬆口上台前有小酌一點，笑說：「我的右手無法控制。」同時表示未來也非常樂意再主持金曲獎。A-Lin昨晚的主持功力再次獲得網友肯定，並以歌曲〈幸福在歌唱〉獲得「年度歌曲獎」，被問到之後會不會考慮主持尾牙活動？A-Lin開玩笑說：「看總獎金的部分。」隨後趕緊澄清：「不是啦，很早以前就跟川哥說想當主持人，只是時間搭不上。」並透露若未來金曲獎再邀她當主持人，還是非常樂意接下任務。被問到對於自己的表現打幾分？A-Lin則直呼：「不要再給我打分數了！」坦言在彩排時非常緊張，「上台前川哥說你放輕鬆，我覺得我有及格。」更自爆上台前還是忍不住小酌一點，A-Lin說：「我已經戒酒很多天，但我的身體告訴我要邊主持邊喝，我的右手無法控制。」大吐實話讓眾人聽了笑翻。不只自己上台前小酌，張震嶽的太太是A-Lin的表妹，彼此感情非常好，昨日張震嶽獲得金曲歌王、最佳華語專輯、最佳作曲人等3項大獎，成為大贏家，A-Lin透露張震嶽拿了第一個獎之後，到後台時便偷偷塞了點「能量飲料」，同時也大讚對方：「他跟專輯名字一樣『跟著感覺走』，這對音樂人是很棒的事情。」昨晚，A-Lin在主持時數度逗得台下哈哈大笑，搞笑且自然的主持風格讓網友邊看直播邊讚：「開場才10分鐘就笑得很累」、「能讓Jolin失態真的不簡單」、「A-Lin真的嚴重優秀欸，好喜歡今天的金曲獎頒獎」、「她不會有喝了才上吧」、「A-Lin的幽默感真的與生俱來哈哈哈哈哈。」並敲碗未來她還能夠再次主持金曲獎。