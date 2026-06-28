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2026年世界盃小組賽迎來殘酷尾聲，時隔7屆、睽違28年重返世界盃舞台的蘇格蘭國家隊，最終因得失分差劣勢，在外卡「12組取8」的激烈競爭中遭到淘汰。隨著晉級夢碎，蘇格蘭足球協會（SFA）也於今（28）日投下震撼彈，正式宣布帶領球隊重返榮耀的62歲功勳教頭克拉克（Steve Clarke）主動請辭，結束長達7年的國家隊執教生涯。本屆世界盃被分在C組的蘇格蘭隊，首戰靠著中場核心麥金（John McGinn）攻入致勝球，以1：0險勝海地，寫下絕佳開局。然而，隨後蘇格蘭卻陷入苦戰，次輪以0：1惜敗非洲勁旅摩洛哥，末輪更是在自身失誤的打擊下，以0：3完敗給傳統強權巴西。小組賽打完，蘇格蘭以1勝2負、積分3分、得失分差「-3」的成績位居C組第三。雖然保住競爭外卡的機會，但命運已經完全無法由自己掌控。隨著L組末輪克羅埃西亞以2：1擊敗迦納，輸球的迦納仍手握4分積分鎖定一個外卡席次。此時，本屆世界盃已有5個小組第三名的積分達到4分。而在同樣3分積分的球隊中，蘇格蘭的得失分差又落後給已完賽的塞內加爾、伊朗與韓國。在確定無法擠進前8名的外卡安全線後，蘇格蘭隊史首次闖進世界盃淘汰賽的夢想也隨之破滅。就在確定遭到淘汰的噩耗傳出後不久，蘇格蘭足協隨即證實了主帥克拉克的辭職請求。克拉克自2019年接掌兵符以來，共執教81場比賽，不僅兩度帶領球隊殺進歐洲國家盃（EURO），去年更以戲劇性的方式率隊搶下2026年世界盃門票，打破球隊自1998年法國世界盃後長達28年的「世界盃荒」，是蘇格蘭足壇近代最具代表性的功臣。克拉克發表的感性告別聲明中表示：「這場別離最讓我感到不捨的，是這群球員們。如果沒有他們，我不可能從2019年至今累積這麼多美好的回憶。他們配得上所有的讚美與掌聲，在過去這段日子裡，能被他們稱呼一聲『老大』，是我至高無上的榮譽。感謝足協當初錄用我，也祝我的繼任者好運。」對於克拉克的離職，蘇格蘭足協執行長馬克斯維爾（Ian Maxwell）也發表聲明致敬，高度肯定克拉克過去7年的貢獻：「雖然小組賽止步令人遺憾，但絕不能忽視斯蒂夫（克拉克）執教7年來，球隊所取得的實質進步。他的表現遠超出了當初賦予他的任務。足協由衷感謝斯蒂夫留下的歷史性功績。」克拉克下台的消息傳出後，社群平台上蘇格蘭球迷看法相當兩極。一部分人認為克拉克能帶隊闖進世界杯就已經功德圓滿，「我對克拉克所取得的一切成就無比敬佩。你給我們帶來了希望。雖然有時做得不夠好，但你確實做了很多了不起的事情。」、「是他把我們帶到了今天，他應該把明天交給其他人。」大多數球迷則認爲克拉克的下台對蘇格蘭而言是好消息：「世界盃表現讓人失望，陣容選擇完全錯誤，戰術也完全錯誤。」、「克拉克在資格賽中表現出色，但在三項比賽中表現很糟糕。他會選擇自己喜歡的球員，而不是選擇最優秀的球員，最後為此付出了代價。」