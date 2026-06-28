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莫文蔚精湛演出 背後貝斯手也成焦點

歷經手術、復健 站回音樂舞台

▲James Lee近年事業重心在中國，曾參加《披荊斬棘的哥哥》。（圖／翻攝自IG@jamesjhl）

香港歌后莫文蔚睽違10年重返金曲獎舞台，演唱〈愛〉、〈如果沒有你〉等5首金曲，穩健唱功讓所有觀眾懾服，除了莫文蔚表演精湛，和她一起搭檔演出的帥氣貝斯手也很吸睛，不少人紛紛詢問這位貝斯手是誰？他的身分也被起底，原來是韓裔美籍音樂人James Lee（李銖銜）。莫文蔚昨（27）日帶著巡演限定樂團「The Masters」登上金曲獎舞台，表演還搭配大型管弦樂團，演出〈不要愛我〉、〈愛〉、〈你給我多少時間〉、〈相生〉、〈如果沒有你〉等經典熱門歌曲，許多觀眾紛紛表示「厲害到不行」、「看不出來56歲」、「都沒在喘的」。也有其他人發現莫文蔚身後的貝斯手相當帥氣，「真的很好聽，最後一首超感動，後面的男生帥帥的」、「那位Bass手是誰？」James Lee的身分隨後也被起底，James Lee在2014年出道，曾經是韓國搖滾樂團「Royal Pirates」成員，不過他在2015年和朋友出去玩時，店家的玻璃門砸下來，導致左手腕被壓碎，尺神經和正中神經幾乎被完全截斷。不過James Lee沒有放棄，他在經歷多次手術、無數次的復健後，終於重新拿起樂器。近年他事業重心都在中國，曾參加過中國節目《披荊斬棘的哥哥》打開知名度，James Lee也在2023年結婚，他的妻子是中國高材生導演馬汶希，曾執導許多廣告、微電影，像是《花兒說》、《雙城記》。James Lee曾表示，隨著時間流逝，那些曾經最痛苦的回憶慢慢淡去，留下來的都是快樂時光，很感謝歌迷一直以來的支持，並上傳一段以「當你停止對抗痛苦，而開始把痛苦化為力量」為標題的影片，內容是從他受傷，到站回舞台的畫面。