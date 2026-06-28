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美伊衝突持續升溫。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）28日宣布，為報復美軍日前空襲伊朗南部沿海地區，已對中東地區多處美軍據點發動飛彈與無人機攻擊，並警告若美方再次採取軍事行動，伊朗將祭出「更大規模」的報復，甚至全面中止現行停火與諒解備忘錄（MoU）相關機制。綜合伊朗通訊社（IRNA）與塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，革命衛隊表示，此次行動鎖定科威特阿里薩利姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的美軍部隊，以及巴林首都麥納瑪薩勒曼港（Salman Port）的美國海軍第五艦隊。革命衛隊透過官方媒體發布的聲明指出，美國日前以伊朗阻撓商船通行荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）為由，空襲伊朗5處沿海目標，並指控華府藉口商船未依「授權航道」航行，對伊朗海岸發動攻擊，違反美伊停火協議與雙方簽署的伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄。伊朗強調，根據美伊《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》第五條規定，荷姆茲海峽的航運管理與通行安排由伊朗負責協調，美國卻透過煽動各方及一連串挑釁行動，試圖破壞相關協議，因此伊朗有必要採取反制措施。革命衛隊並重申，未來對違規進入荷姆茲海峽的船隻將採取比以往更強硬的執法方式，任何敵對勢力若再以任何藉口對伊朗發動攻擊，都將遭到「毀滅性回應」，若再度違反停火協議，也將導致相關諒解備忘錄與後續協商進程全面中止。受到攻擊影響，科威特軍方表示，防空部隊已啟動攔截作業，應對敵方飛彈及無人機威脅，並呼籲民眾遵守安全指示；巴林首都麥納瑪也一度響起空襲警報，內政部要求民眾保持冷靜，立即前往附近避難設施。此前，美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美軍27日再次對伊朗多處軍事目標發動空襲，包括飛彈與無人機儲存設施、沿岸雷達站及軍事監控基礎設施。美方表示，此舉是回應伊朗持續對商船發動攻擊，並指控伊朗在有機會遵守停火協議的情況下，仍派遣無人機攻擊油輪，形同選擇違反協議。隨著美伊雙方持續互相指控違反停火承諾，荷姆茲海峽及波斯灣局勢再度升溫，也讓外界憂心中東衝突恐進一步擴大，並對全球能源供應與國際航運安全造成衝擊。