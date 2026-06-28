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鷹派預期與美股拖累 台股失守45000點、周線收黑

台股技術面與籌碼面修正 近期續維持大區間震盪整理

當前震盪提供主動布局契機 專家教戰投資策略、選股標的

在美國科技股面臨拉回，市場對美國新任聯準會（Fed）主席偏鷹派的預期心理等紛擾，壓抑投資信心，台股上周五（6/26）失守45000點和月線45342點，終場下跌1683.5點，收44571.76點，成交量1.65兆元，周線收黑。專家指出，目前修正主要來自技術面與籌碼面調整，而非基本面反轉，預期近期仍將維持大區間的震盪整理格局，策略上建議以多策略應對，標的仍持續聚焦企業獲利與 AI 題材本身，以及訂單能見度。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期國際市場消息紛雜，美股較為震盪，台股大盤也隨之進入短暫整理期。近期盤勢修正主要來自於科技與AI族群前一波漲勢強勁後的休息整理，加上市場對於聯準會利率政策的偏鷹預期心理、鄰近韓股等波動牽連相關主題，因此波動幅度相對明顯。首先，面對近期國際情勢紛擾，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，就全球大環境來看，美國最新就業數據表現強勁，展現經濟基本面具備韌性，但同時也提升市場對聯準會再度緊縮政策的預期；此外，地緣政治風險持續干擾投資情緒，近期美伊局勢升溫，亦對市場氛圍帶來壓力。蕭惠中表示，儘管中東局勢仍反覆，不過原油價格從每桶逾百美元逐步降至現階段70美元附近，顯示此對市場與通膨影響已下降；對於市場擔心聯準會偏鷹派言論以及關注點陣圖，此亦無法進一步確認或代表聯準會的定見；全球各市場與產業則依各自基本面而呈現分化走勢。其次，觀察產業面，蕭惠中表示，台股基本面未出現轉折，沒有庫存堆積問題、甚至許多廠商是零庫存，沒有需求急凍現象，企業獲利亦無下修情況，實際上，科技巨頭持續軍備競賽，AI需求動能相當強勢，加上規格持續升級、新應用新技術不斷擴大，台股相關供應鏈訂單及營收動能強勁。蕭惠中表示，若再進一步檢視近期台股與國際股市、鄰近股市的表現，可以發現有卡位關鍵零組件與原物料等紅利的主題或族群，呈現輪漲表現、走勢相對強勢。企業獲利穩固支撐，中長期趨勢不變；但上半年台股確實面臨漲多整理壓力，目前修正主要來自技術面與籌碼面調整，而非基本面反轉，預期近期仍將維持大區間的震盪整理格局。展望後市，蕭惠中表示，台股整體基本面架構偏多，團隊持續看好中長期投資機會，接下來登場的重要法說，也可專注。根據安聯台股投資團隊研究估算，今年台股整體企業獲利預估成長55%，且全年各季獲利成長率皆高於4成，動能強勁。金融和傳產類股也可望繳出獲利正成長成績，整體股市結構更均衡健康。安聯投信表示，雖然短期市場可能延續整理態勢，但中長期主軸仍將回歸基本面與獲利動能。當前震盪反而提供主動布局契機。建議現階段定期定額台股基金的投資人，可持續累積部位，長線投資者亦可把握機會，分批布局累積未來機會。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示，市場目光除了關注獲利成長外，未來3個月也會將目光放在除權息行情上，建議可多留意以下變化，包括AI投資節奏變化風險，關注資本支出或終端需求變化，以及可能對上游與設備相關族群動能潛在影響。此外，就部分產業鏈庫存循環反覆，基於部分次產業仍處恢復初期，需求回升延續性有待驗證。另外，可留意利率與資金環境變化，對金融股及高評價電子股均可能造成評價壓縮等影響；最後就是地緣政治。00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人施政廷也認為，近期市場受諸多雜音紛擾影響，出現較大波動，但基本面並未改變，台股後市仍正向，策略上建議以多策略應對，標的上持續聚焦企業獲利與AI題材本身，以及訂單能見度。