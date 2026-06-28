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2026年世界盃小組賽K組今（28）日迎來攸關亞洲勁旅南韓隊生死存亡的關鍵戰役，由剛果民主共和國對決烏茲別克。儘管烏茲別克在上半場率先取得領先，讓南韓一度看見晉級曙光，但下半場剛果火力全開，在第78分鐘攻入反超比分的關鍵進球。最終，剛果以3：1逆轉擊敗烏茲別克，以4分積分成功擠進外卡安全區。這也意味著苦苦等待3天的南韓國家隊，確定遭到淘汰，正式告別本屆世界盃。本場比賽前，二連敗的烏茲別克已基本無緣晉級，此役純粹為榮譽而戰。開賽僅10分鐘，烏茲別克當家球星肖穆羅多夫（Eldor Shomurodov）便展現神技，以一腳技驚四座的遠程吊射破門，幫助球隊早早取得1：0領先。面對退無可退的絕境，需要一場勝利才能出線的剛果隨後展開瘋狂反撲。比賽來到第66分鐘，烏茲別克後衛胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）在禁區內絆倒了剛果前鋒維薩（Yoane Wissa），主裁判果斷判罰點球，維薩親自主罰命中，將比分硬是扳成1：1平手。體能下滑的烏茲別克隨後防線失守。第78分鐘，剛果前鋒馬耶萊（Fiston Mayele）在禁區內破門，剛果以2：1完成逆轉。這一顆進球價值連城，不僅奠定了剛果的出線資格，更是直接給了遠在A組的南韓隊致命一擊。隨後剛果在傷停補時再補上一刀，終場便以3：1帶走勝利。隨著K組賽事全數結束，南美強權哥倫比亞以2勝1平、積分7分登基小組第一；葡萄牙5分積分屈居小組第二，淘汰賽首輪將強碰克羅埃西亞。這也意味著葡萄牙錯失了與阿根廷分在同一個半區的機會，球迷期盼的「C羅與梅西世紀對決」，如今只能期待在最終決賽相遇。剛果這場含金量極高的逆轉勝，讓本屆世界盃「12組取8個最好小組第三」的外卡排行榜再度發生劇烈震盪。剛果積分來到4分確定晉級，直接將原本踩在第8名紅線邊緣、僅手握3分積分、淨勝球-1的南韓隊擠到第9名無情遭到淘汰。這支由洪明甫領軍的太極虎軍團，本屆世界盃高開低走，首戰雖逆轉擊敗捷克迎來開門紅，隨後卻接連慘敗給墨西哥與南非，將大好形勢葬送。在小組賽踢完後，南韓全隊上下煎熬枯等了整整 3 天，最終還是沒能等到奇蹟，確定止步小組賽。