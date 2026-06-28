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▲哥倫比亞全場攻勢更具威脅，但多次射門遭葡萄牙門將科斯塔（Diogo Costa）化解。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃K組小組賽最終輪上演強強對決，哥倫比亞與葡萄牙在邁阿密花園的Miami Stadium激戰90分鐘，最終雙方以0：0握手言和。哥倫比亞全場攻勢更具威脅，多次靠著J羅（James Rodríguez）、阿里亞斯（Jhon Arias）與科爾多瓦（Jhon Córdoba）製造危機，葡萄牙則靠門將科斯塔（Diogo Costa）多次神撲救命。比賽最大高潮出現在傷停補時，哥倫比亞後衛桑切斯（Davinson Sánchez）一度頭槌破門，但因越位在先被判進球無效，葡萄牙驚險逃過絕殺，最終帶著1分收下晉級門票。哥倫比亞開賽就展現高強度壓迫，不到1分鐘，路易斯・迪亞斯（Luis Díaz）左路傳中製造混亂，科爾多瓦（Jhon Córdoba）頭槌攻門稍稍高出。第16分鐘，阿里亞斯（Jhon Arias）策動攻勢，科爾多瓦殺入禁區低射遠角，葡萄牙門將迪奧戈・科斯塔（Diogo Costa）精彩撲救，替球隊守住不失。葡萄牙上半場多數時間被哥倫比亞壓制，C羅（Cristiano Ronaldo）在前場遭嚴密看管，觸球機會有限。直到第39分鐘，葡萄牙才靠布魯諾・費南德斯（Bruno Fernandes）禁區內抽射製造威脅，但哥倫比亞門將瓦爾加斯（Camilo Vargas）同樣神勇擋出，上半場雙方0：0互交白卷。下半場哥倫比亞持續加壓，第55分鐘萊爾馬（Jefferson Lerma）外圍重砲被科斯塔撲出，第62分鐘替補登場的里奧斯（Richard Ríos）接應傳中包抄射門，卻將球推偏近柱，錯失全場最佳機會之一。葡萄牙則換上拉斐爾・萊奧（Rafael Leão）尋求反擊速度，但整體進攻仍不夠流暢。比賽最大高潮出現在傷停補時。第90+1分鐘，哥倫比亞後衛達文森・桑切斯（Davinson Sánchez）接應傳中頭槌破門，全場哥倫比亞球迷陷入瘋狂，但邊裁隨即舉旗示意越位，經檢查後進球被取消，葡萄牙驚險逃過絕殺。第90+3分鐘，萊奧也曾殺入禁區射向遠柱，可惜皮球偏出，雙方最終0：0收場。從比賽內容來看，哥倫比亞更像是主導比賽的一方。J羅雖已34歲，但傳球視野與節奏掌控依舊出色；阿里亞斯在中前場的推進與突破，也讓葡萄牙防線吃盡苦頭。若不是臨門一腳欠缺精準，哥倫比亞本有機會在這場小組第一之爭中拿下勝利。葡萄牙則暴露進攻端連結不足的問題。C羅全場多數時間被孤立，幾次機會不是越位，就是未能真正形成高品質射門。布魯諾・費南德斯與菲利克斯雖曾製造威脅，但整體進攻節奏仍不夠穩定，若C羅、菲利克斯、布魯諾與萊奧之間無法建立更流暢的攻擊連線，面對更高強度的對手時，這場對哥倫比亞的驚險平局，恐怕會成為一個明顯警訊。