2026年世界盃小組賽中，由洪明甫執教的韓國國家隊在歷經3天的等待後，隨著迦納與剛果民主共和國雙雙搶下4分積分，正式宣告在小組賽遭到淘汰。本屆世界盃首度擴軍至48隊，12個小組中有多達8個小組第三名可以外卡晉級32強，等於全體僅淘汰16隊，然而擁有孫興慜、李剛仁、金敏在等世界級巨星的韓國，竟然連前32名都擠不進去。外媒《RooftopSports》列出本屆賽事韓國坐擁的「6大天時地利優勢」，痛批總教練洪明甫與韓國足協簡直是把一手好牌徹底打爛。
晉級大熱門活成一場空！數據算不出太極虎的下限
回顧韓國隊的晉級之路，完全是自己葬送了生路。他們在A組末輪對陣實力有差距的南非，賽前只要踢平就能直升32強，卻爆冷以0：1吞敗，將命運交到別人手裡。
諷刺的是，即便輸給南非，憑藉首戰擊敗捷克的3分積分與-1的淨勝球，大數據統計機構「Opta」當時計算韓國仍有高達87.76%的晉級概率。然而接下來的幾天內，世界盃的賽況彷彿就是要與韓國作對，所有對韓國最不利的劇本全部接連發生。當今日烏茲別克遭到剛果3：1逆轉後，韓國在12支小組第三中直接跌至第9名，連最後一組小組賽末輪都不用看，直接宣告淘汰。
韓國媒體《OSEN》撰文痛批，這是不折不扣的「韓國足球恥辱日」：「坐擁孫興慜、李剛仁、金敏在、李在城等世界級球星，卻在48國體制下成為第一批收拾行李回家的球隊，這就是韓國足球令人羞恥的現狀。」
外卡紅利、主場優勢全浪費！外媒列洪明甫6大罪狀
外媒《RooftopSports》在韓國確定出局前就發表犀利評論，直指總教練洪明甫將這屆幾乎是「為韓國量身打造」的世界盃親手毀掉。文章條列了洪明甫無可推諉的6大致命失誤，直接把優勢全部浪費。
📍 簽運絕佳：韓國抽中了本屆世界盃公認最輕鬆、最好踢的分組。與韓國同組的對手有捷克、墨西哥與南非。
📍 黃金世代陣容：陣中擁有孫興慜、李剛仁、金敏在等百年難得一遇的歐洲頂級聯賽核心球星。
📍 陣容全員健康：主力球員在正賽期間幾乎沒有遭遇任何重大傷病。
📍 舟車勞頓最少：比起其他奪冠熱門，韓國在小組賽階段的移動與飛行距離是最短的。
📍 對手殘陣迎戰：小組賽勁敵墨西哥與南非，陣中皆有核心球員因故缺席。
📍 賽制極度寬鬆：48隊體制下連小組第三都有高機率晉級，首輪賽事只淘汰16隊，韓國偏偏是其中之一。
外媒更不解指出，韓國在墨西哥出賽，因兩國長年的友好關係，除了與墨西哥交手一役，其他比賽現場形同韓國的主場。且若順利挺進32強，比賽地點將移師美國洛杉磯，也就是全美韓國僑民人口最多的城市。
《RooftopSports》評論道：「這屆世界盃的外部條件簡直就像是照著韓國隊的奪冠劇本在寫，然而洪明甫卻在對陣南非時把一切都給扔了。光是這點，洪明甫不僅應該立刻被開除，整個韓國足球協會（KFA）都必須面臨徹底的改朝換代。」
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回顧韓國隊的晉級之路，完全是自己葬送了生路。他們在A組末輪對陣實力有差距的南非，賽前只要踢平就能直升32強，卻爆冷以0：1吞敗，將命運交到別人手裡。
諷刺的是，即便輸給南非，憑藉首戰擊敗捷克的3分積分與-1的淨勝球，大數據統計機構「Opta」當時計算韓國仍有高達87.76%的晉級概率。然而接下來的幾天內，世界盃的賽況彷彿就是要與韓國作對，所有對韓國最不利的劇本全部接連發生。當今日烏茲別克遭到剛果3：1逆轉後，韓國在12支小組第三中直接跌至第9名，連最後一組小組賽末輪都不用看，直接宣告淘汰。
韓國媒體《OSEN》撰文痛批，這是不折不扣的「韓國足球恥辱日」：「坐擁孫興慜、李剛仁、金敏在、李在城等世界級球星，卻在48國體制下成為第一批收拾行李回家的球隊，這就是韓國足球令人羞恥的現狀。」
外卡紅利、主場優勢全浪費！外媒列洪明甫6大罪狀
外媒《RooftopSports》在韓國確定出局前就發表犀利評論，直指總教練洪明甫將這屆幾乎是「為韓國量身打造」的世界盃親手毀掉。文章條列了洪明甫無可推諉的6大致命失誤，直接把優勢全部浪費。
📍 簽運絕佳：韓國抽中了本屆世界盃公認最輕鬆、最好踢的分組。與韓國同組的對手有捷克、墨西哥與南非。
📍 黃金世代陣容：陣中擁有孫興慜、李剛仁、金敏在等百年難得一遇的歐洲頂級聯賽核心球星。
📍 陣容全員健康：主力球員在正賽期間幾乎沒有遭遇任何重大傷病。
📍 舟車勞頓最少：比起其他奪冠熱門，韓國在小組賽階段的移動與飛行距離是最短的。
📍 對手殘陣迎戰：小組賽勁敵墨西哥與南非，陣中皆有核心球員因故缺席。
📍 賽制極度寬鬆：48隊體制下連小組第三都有高機率晉級，首輪賽事只淘汰16隊，韓國偏偏是其中之一。
外媒更不解指出，韓國在墨西哥出賽，因兩國長年的友好關係，除了與墨西哥交手一役，其他比賽現場形同韓國的主場。且若順利挺進32強，比賽地點將移師美國洛杉磯，也就是全美韓國僑民人口最多的城市。
《RooftopSports》評論道：「這屆世界盃的外部條件簡直就像是照著韓國隊的奪冠劇本在寫，然而洪明甫卻在對陣南非時把一切都給扔了。光是這點，洪明甫不僅應該立刻被開除，整個韓國足球協會（KFA）都必須面臨徹底的改朝換代。」
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