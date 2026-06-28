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國民黨派湖西鄉長參戰 民進黨優勢盡失

民進黨澎湖連任難度高 靠兩條件翻轉頹勢

民進黨日前拍板由澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾代夫出征，國民黨則提名湖西鄉長陳振中參戰，無黨籍同樣參選踴躍。對此有地方人士分析，民進黨在澎湖優勢就是湖西鄉，若對上湖西人優勢縮小，此外上屆泛藍分裂讓陳光復出線，這次泛藍馬公市前市長葉竹林同樣捲土重來，但無公職身分4年失去舞台，研判得票不如上屆3成，藍營恐出現棄保效應保送陳振中，民進黨即便是陳光復都難保連任，更何況代夫出征，除非投票率衝高加上祭出公教離島加給合理化，才足以撼動澎湖3成公教人口鞏固綠地。澎湖縣長陳光復於今年農曆過年之際，在行程中不慎跌倒，造成頭部重創，至今仍在住院。民進黨上週拍板由妻子吳淑瑾代夫出征，而澎湖縣長今年參選爆炸，國民黨參選人陳振中外，還包括無黨籍馬公市前市長葉竹林、無黨海洋志工隊長陳盡川、無黨澎湖縣前副縣長許智富與台聯黨主席周倪安。有地方人士分析，澎湖就是兩大票倉馬公與湖西，民進黨在馬公可能小於35％並用湖西的優勢來填補，加上其他再多贏一些才有機會勝選。但此次國民黨派出湖西鄉長參選，讓民進黨過去可以在湖西贏到2000多票的優勢直接消失。該人士指出，澎湖選舉的傳統就是力挺同鄉的參選人，偏向「人親土親」帶有情感的投票行為，因此國民黨派出湖西鄉長挑戰對民進黨而言是很大的危機。至於葉竹林上屆參選拿下30％，該人士表示，葉這段時間無公職身分已失去舞台，難以瓜分泛藍選票，讓藍營恐出現棄保效應保送陳振中。針對民進黨的基本盤，可觀察2024年賴清德得票率未滿4成為38.60%，而民進黨立委楊曜則是以得票率50.95％完成四連霸，顯示澎湖分裂投票明顯，且楊曜關注地方議題客觀中性，自然拉攏中間選票，因此楊曜得票不等於民進黨基本盤，自然更不會轉移到陳光復或吳淑瑾。另名黨內人士表示，民進黨要保住澎湖命懸一線，除非克服兩大因素才有一拚可能，首先是得票率提高，住在民進黨執政縣市高雄、台南、屏東選民返鄉投票，對綠營是一大利多。另一因素為克服公教離島加給合理化作為政見，行政院今年宣布澎湖公教離島加給將在下月調升至30％，但是卻從公告日起每滿一年調升2％計算，等同於年資5年與30年年資加成計算竟然相同，這聽在澎湖3成公教選民自然不是滋味，勢必將矛頭指向執政黨，若能將年資加成計算合理化，拉攏公務員票源不容小覷，才有翻轉頹勢的可能。