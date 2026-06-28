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美軍公開空襲畫面 10處軍事設施成打擊目標

川普怒批伊朗違反停火 警告「伊朗將不復存在」

伊朗揚言毀滅性報復 稱和平備忘錄恐失效

美國與伊朗衝突持續升溫！美軍中央司令部（CENTCOM）27日證實，美國海軍與空軍聯手對伊朗位於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊共10處軍事設施發動新一波精準空襲，並首度公開戰機轟炸目標的行動畫面。美國總統川普（Donald Trump）則痛批伊朗再度違反停火協議，直言德黑蘭「恐怕永遠學不會教訓」，並警告若美方最終被迫採取全面軍事行動，「伊朗將不復存在」。綜合媒體報導，美軍中央司令部表示，這是美軍24小時內對伊朗發動的第二波打擊，也是雙方連續第三天在荷姆茲海峽爆發軍事衝突。美方指出，伊朗於美東時間27日凌晨4時30分發射一架單向攻擊型無人機，擊中懸掛巴拿馬國旗、載運超過200萬桶原油的油輪「基庫號」（M/T Kiku），因此美軍立即展開報復性軍事行動。中央司令部隨後透過社群平台X（舊稱推特）公開空襲畫面，顯示美軍戰機對伊朗多處軍事目標投擲精準彈藥。美方表示，此次由海軍與空軍聯合執行的打擊行動，鎖定荷姆茲海峽內外共10處軍事設施，包括軍事監視系統、通訊設施、防空陣地、無人機儲存庫，以及布雷能力等關鍵目標，目的在於削弱伊朗持續威脅國際航運的能力。中央司令部指出，伊朗日前因攻擊貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）遭美軍空襲後，原本有機會重新遵守停火協議，但德黑蘭選擇再次攻擊商船，形同拒絕履行協議，因此美方不得不展開第二波軍事回應。儘管軍事衝突升溫，美軍強調，目前荷姆茲海峽商業航運仍維持正常運作，國際船隻可持續通行。不過，由於荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，近期連番攻擊事件已再度引發國際市場對能源供應安全的憂慮。川普稍早也在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文證實，美軍已空襲伊朗飛彈與無人機儲存設施及沿岸雷達站，並將原因歸咎於伊朗再次違反停火協議。川普寫道：「伊朗又違反停火協議，因此美國軍機稍早轟炸了伊朗的飛彈與無人機儲存地點，以及沿岸雷達站。」他隨後更強硬表示：「他們很可能永遠學不會！也許總有一天，我們將無法繼續保持克制，只能透過軍事手段完成我們已經非常成功展開的任務。若真如此，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在。」另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊則重申，根據美伊先前達成的臨時協議，荷姆茲海峽的交通管理應由德黑蘭負責，並強調未來將對違規船舶採取比過去更強硬的措施。革命衛隊在聲明中警告，「任何可能的敵方侵略，不論基於任何藉口」，都將遭到「毀滅性回應」，並稱若持續違反停火安排，將使雙方簽署的諒解備忘錄（MOU）形同失效，相關和平進程也將全面停擺。伊朗官方媒體則指控美國再次違反停火協議，並報導伊朗南部沿岸及荷姆茲海峽附近島嶼傳出爆炸聲，但未公布遭攻擊地點及損害情況，也未證實是否與美軍此次空襲有直接關聯。分析指出，美伊雖已簽署停火諒解備忘錄，但雙方近日接連互控違反協議，軍事報復行動一再升級，使原本脆弱的停火機制面臨嚴峻考驗。隨著荷姆茲海峽持續成為雙方角力焦點，區域安全情勢及全球能源供應前景恐將持續受到衝擊。