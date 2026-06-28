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▲葡萄牙當家門將迪奧戈·科斯塔（Diogo Costa）絕對是球隊免於落敗的頭號救世主。他全場貢獻了高達6次關鍵撲救，屢屢將哥倫比亞極具威脅的射門拒於門外，賽後獲評全場最高的9分。（圖／路透／達志影像）

球員位置與姓名 賽後外媒評分 賽場表現點評與關鍵數據 門將：迪奧戈·科斯塔 9 / 10 全場最佳（MOTM）。單場6次關鍵撲救，隻手幫助球隊守下1分和局。 中場：維蒂尼亞 8 / 10 傳球成功率100%（54傳54中），全場覆蓋面積大，成功掌控中場節奏。 後衛：雷納托·維加 8 / 10 防守端表現卓越，是葡萄牙能抵擋哥倫比亞下半場狂轟猛炸的關鍵人物。 後衛：魯本·迪亞斯 7 / 10 雖偶有跟不上節奏，但在第90分鐘關鍵頭槌解圍，驚險擋下對手的近距離射門。 中場：B.費爾南德斯 6 / 10 前70分鐘隱形，錯失上半場近距離破門良機，長傳表現佳但缺乏前場影響力。 前鋒：若奧·菲利克斯 6 / 10 傳出全場最佳的「2打1」單刀機會（遭C羅越位浪費），但受限於速度在邊路破壞力不足。 前鋒：C羅 5 / 10 表現低迷。高齡41歲體能與速度下滑明顯，單場揮霍多次破門良機，啟動越位斷送單刀。

2026年美加墨世界盃K組小組賽末輪，葡萄牙雖以0：0逼和哥倫比亞、驚險以分組第二晉級32強，但比賽內容卻敲響爭冠警鐘。這場在邁阿密體育場上演、票價一度被炒到2600美元（約新台幣8.4萬元）的焦點大戰，葡萄牙進攻端集體迷航，41歲巨星C羅（Cristiano Ronaldo）更是錯失多次良機，賽後評分僅拿全隊最低分，老態與爆發力下滑成為外界討論焦點。儘管陣中坐擁C羅（Cristiano Ronaldo）、布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）與佩德羅·內托（Pedro Neto）等頂級球星，但葡萄牙此役的進攻卻始終難以串聯。上半場，B費曾有一次近距離的絕佳射門機會，卻遭到哥倫比亞門將巴爾加斯（Camilo Vargas）神勇擋出。到了下半場初段，哥倫比亞後防線發生嚴重失誤，送給了葡萄牙一次「菲利克斯（João Félix）與C羅二打一」的黃金機會。然而，高齡41歲的C羅卻因啟動時機拿捏不當，被吹判越位在先，硬生生糟蹋了這次破門良機。全場比賽，C羅獲得了3到4次得分機會，其中至少有兩球是必須把握住的必進球，但他卻未能將皮球送入球門內，這位傳奇球星在場上明顯缺乏過去的爆發力與速度，賽後更是被外媒給出了5分的不及格低分。逃過一劫的哥倫比亞，在現場大批南美球迷的助威下，於下半場展開了猛烈的反撲，狂轟了11次射門（其中3次射正），幾乎將比賽變成了半場攻防戰。J羅（James Rodríguez）的一腳遠射差點洞穿大門，所幸打在葡萄牙防守球員身上折射彈出。比賽進入傷停補時階段，全場最驚險的一幕上演。哥倫比亞後衛桑切斯（Davinson Sánchez）在禁區內頭槌破網，他甚至已經衝向看台與球迷瘋狂慶祝。但隨後主裁判經過VAR的極限檢視後，認定這球越位在先，進球無效。葡萄牙最終能全身而退，首要功臣絕對是拿下全場最高9分的門將科斯塔。他全場奉獻了6次關鍵撲救，屢屢將對手的必進球拒於門外。若非他的神勇表現，葡萄牙不僅會輸掉比賽，甚至可能在積分上被剛果民主共和國追平。雖然前場表現乏善可陳，但葡萄牙在中後場仍有幾位表現亮眼的球員。中場大腦維蒂尼亞（Vitinha）全場飛奔，傳球成功率達到了驚人的100%（54次傳球全數成功），並多次創造出有威脅的攻勢，獲得8分高評。而在防線上，小將雷納托·維加（Renato Veiga）的表現也相當穩健，成功限制住了哥倫比亞飢渴的鋒線群。以分組第二晉級淘汰賽後，主帥羅伯托·馬丁尼斯（Roberto Martínez）將面臨嚴峻的考驗。他必須盡快解決球隊進攻端浪費機會的老毛病，並修補防線上的漏洞，否則葡萄牙在本屆世界盃的爭冠之路，恐將步履維艱。