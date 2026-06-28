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臨終最後一句話是「謝謝」 祭壇擺滿最愛黃玫瑰

▲美輪明宏在2023年曾和節目連線，罕見出現在螢光幕前，爆瘦身形、憔悴面容讓許多粉絲擔憂。（圖／Twitter）

曾掀台灣「桌布之亂」！最強開運都市傳說

▲2022年台灣掀起一股美輪明宏「開運桌布之亂」，還紅回日本引起熱議，美輪明宏親自向台灣民眾道謝，謙虛表示自己沒有特殊能量。（圖／翻攝自近藤彌生子臉書）

從長崎原爆倖存到視覺系始祖！美輪明宏演藝路不平凡

▲美輪明宏過去曾在廣告中化身黃金九尾狐，眾人紛紛大喊是「最強招財」。（圖／推特帳號donbei_jp）

經紀公司於今（28）日宣布，證實這位引領日本視覺系風潮、橫跨音樂與影視界的國寶級大師已走完傳奇一生。「美輪阿姨」過世消息傳出後，不只日本粉絲深感不捨，台灣民眾也十分震驚。根據經紀公司透露，美輪明宏因年事已高，過去一年已大幅減少工作專心養病，約3個月前健康狀況惡化後便臥床靜養，6月20日在家中因衰老安祥過世，享耆壽91歲。相關人士分享，美輪明宏在生命最後一刻表現得很安詳，對著身旁家人輕輕說出一句「謝謝」後，便如同沉睡般閉上雙眼。依照美輪明宏的遺願，告別式已由親屬低調舉行，靈柩中放入粉絲寄來的信件，祭壇則擺滿了美輪明宏生前最愛的黃色玫瑰，不再另行舉辦追思會或告別活動。美輪明宏在台灣擁有極高知名度，最廣為人知的便是2022年掀起的「美輪明宏桌布熱潮」。當時網路瘋傳只要將手機桌布換成美輪明宏的照片，就能帶來好運，例如換上黃色「美輪阿姨」可招財，放粉紅色「美輪阿姨」則能招桃花。這項都市傳說甚至紅回日本，引起當地熱烈討論，，但這股正能量形象化身早已深植人心。美輪明宏的一生極具傳奇色彩，他曾是長崎原子彈爆炸的倖存者。在16歲隻身前往東京追夢，在銀座香頌咖啡館「銀巴里」出道，1957年以翻唱歌曲〈Meke Meke〉爆紅，憑藉精緻妝容與超越性別的華麗裝扮，被譽為日本「視覺系始祖」。美輪明宏不只是創作歌手的先驅，代表作如〈苦力女之歌〉唱出對勞動者的敬意，更是相當優秀的演員與配音員，曾為宮崎駿經典動畫《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》擔任配音。他曾創下80歲登場《紅白歌唱大賽》的最年長紀錄，在日本演藝圈擁有跨世代的影響力。