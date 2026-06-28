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聽田馥甄唱哭了！粉絲點播遺珠〈聽袁惟仁彈吉他〉可惜沒唱 原因曝光

▲田馥甄以溫柔歌聲重新詮釋經典作品，不少觀眾看完直呼「今年金曲最感人的一段」。（圖／翻攝自台視）

社群一片淚海 看到最後真的忍不住哭

▲田馥甄獻唱多首袁惟仁創作的經典歌曲，演唱過程一度哽咽。（圖／翻攝自台視）

10年前師徒同台畫面逼哭全場 歌迷：青春都跟著回來了

第37屆金曲獎昨（27）日晚間「緬懷逝世音樂人」橋段成為全場最催淚的一幕，歌手Hebe田馥甄獻唱多首袁惟仁創作的經典歌曲，演唱過程一度哽咽。演出尾聲更播放兩人10年前同台的珍貴畫面，讓不少觀眾瞬間淚崩，網友紛紛直呼「今年金曲最感人的一段」。還有超多歌迷回憶起SHE曾演唱的〈聽袁惟仁彈吉他〉，典禮後MV也再被刷聽一波，感嘆「金曲獎如果演出這首更棒了」。袁惟仁是S.H.E音樂路上的重要恩師，曾擔任多首歌曲的配唱及製作工作，陪伴三人一路成長。這次由田馥甄擔綱「緬懷音樂人」橋段的演唱人，讓不少歌迷再次想起雙方深厚的師徒情誼。一眾粉絲們還想起S.H.E更曾推出歌曲〈聽袁惟仁彈吉他〉向恩師致敬，歌詞描寫袁惟仁抱著吉他創作、指導歌手錄音的模樣，讓人陷入回憶漩渦；典禮後，Youtube上這首歌又被歌迷再刷好幾次，紛紛留言「馥甄金曲獎表演後來報到了」、「金曲獎如果演出這首更棒了」。事實上，〈聽袁惟仁彈吉他〉這首歌之所以誕生，是因為詞曲創作者張簡君偉過去曾與小胖老師是同住一個社區的鄰居，以這首歌帶出自己的故事、致敬兩人緣分，並表示對前輩的景仰；張簡君偉也曾多次公開表示，如果沒有當年聽著袁惟仁彈吉他的日子，就沒有後來的他。而田馥甄昨晚在第37屆金曲獎演唱的緬懷歌單，都是以小胖老師創作為主；這首以他為名的歌曲〈聽袁惟仁彈吉他〉才沒有入選獲唱。田馥甄這次選唱的曲目包括〈征服〉、〈夢一場〉、〈旋木〉、〈離開我〉及〈缺席〉等多首袁惟仁創作的經典作品，以歌聲向這位華語樂壇的重要音樂人，同時也是自己的老師致敬。典禮結束後，不少觀眾紛紛湧入 Threads、Facebook 等社群平台分享觀後感，許多人坦言原本只是靜靜欣賞演出，沒想到最後珍貴畫面一播出，眼淚就忍不住掉了，甚至一路哭到表演結束。許多人留言表示「原本忍住了，最後直接哭爆」、「看到小胖老師坐在鋼琴前真的受不了」、「今年金曲最感人的一段」、「謝謝金曲獎留下這麼有溫度的演出」。也有不少人認為，整段演出沒有華麗的舞台效果，卻憑藉音樂與影像勾起無數人的青春回憶，直呼「真正感動人的永遠是真誠」、「這就是音樂最有力量的地方」。表演尾聲時，播放10年前兩人一起演出的珍貴影片，跨越時空的師徒同台畫面讓不少觀眾感動留言「像老師從未離開」、「看到那一幕真的起雞皮疙瘩」、「最後的畫面太有力量了」。除了演出引發熱議，袁惟仁的兒子也在典禮後透過社群寫下「想你，為你驕傲」，短短六字再度惹哭不少歌迷。許多網友也藉此回顧袁惟仁留下的經典作品，感嘆「原來好多陪伴青春的歌都是他寫的」、「好的音樂人不會因離開而被遺忘」。不少觀眾認識袁惟仁，可能是透過2007年《超級星光大道》中的「小胖老師」，事實上，他更是華語樂壇重量級創作人與製作人，從幕後打造出無數傳唱至今的經典歌曲。袁惟仁曾為那英打造〈征服〉、〈夢一場〉，也參與王菲〈旋木〉、陶晶瑩〈離開我〉、范曉萱〈消失〉、鄭秀文〈缺席〉等經典作品，更與動力火車、S.H.E、迪克牛仔、彭佳慧、辛曉琪、任賢齊等眾多歌手合作，捧紅無數天王天后，是華語流行音樂幕後最具代表性的推手之一。