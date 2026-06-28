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▲韓國三大報之一的《朝鮮日報》在日前撰寫專文，對比了日韓兩國的足球培育體系，字裡行間充滿了對日本大規模、系統化成功的羨慕與反思。（圖／美聯社／達志影像）

▲外媒《RooftopSports》列出本屆世界盃韓國坐擁的「6大天時地利優勢」，痛批總教練洪明甫與韓國足協簡直是把一手好牌徹底打爛。（圖／美聯社／達志影像）





更值得玩味的是，2014年帶隊在小組賽出局的是洪明甫，12年後，再次率隊止步小組賽的，還是洪明甫。韓國足球名宿朴智星日前便直言，2014年失敗後，本來有足夠時間檢討與改革，但韓國足球卻重複犯下同樣的錯誤，真正該負責的，是整個管理體系，而不是球員。 這句話，如今看來格外諷刺。韓媒把這次淘汰稱為「韓國足球史上最屈辱的一頁」，其實真正令人遺憾的，不只是無緣32強，而是又一次浪費了一位世界級球星最珍貴的黃金歲月。或許四年後，李剛仁還能率領韓國闖進世界盃；或許未來還會出現新的天才球員。



這句話，如今看來格外諷刺。韓媒把這次淘汰稱為「韓國足球史上最屈辱的一頁」，其實真正令人遺憾的，不只是無緣32強，而是又一次浪費了一位世界級球星最珍貴的黃金歲月。或許四年後，李剛仁還能率領韓國闖進世界盃；或許未來還會出現新的天才球員。 但像孫興慜這樣，能在歐洲頂級聯賽長年站穩腳步、成為亞洲足球代表人物的球員，不知道還要等多久。當韓國足球回頭檢討這次失敗時，最該問的不是「孫興慜還能不能踢下一屆」，而是「當韓國擁有亞洲最好的球員時，為什麼始終沒能打造出一支配得上他的國家隊？」



但像孫興慜這樣，能在歐洲頂級聯賽長年站穩腳步、成為亞洲足球代表人物的球員，不知道還要等多久。當韓國足球回頭檢討這次失敗時，最該問的不是「孫興慜還能不能踢下一屆」，而是「當韓國擁有亞洲最好的球員時，為什麼始終沒能打造出一支配得上他的國家隊？」 ▲或許四年後，李剛仁還能率領韓國闖進世界盃；或許未來還會出現新的天才球員。（圖／路透／達志影像）

隨著剛果在世界盃小組賽末輪3：1逆轉烏茲別克，韓國隊在「小組第三」的外卡激戰中徹底出局。從小組賽結束時高達94%的晉級機率，到3天後徹底歸零，韓國球員在等待的日子裡希望一點一點被抹滅。然而，比起「被淘汰」本身，更令人感慨的是，這很可能是韓國傳奇孫興慜的最後一屆世界盃。這不只是一位球星的終點，而是一個黃金世代，被整個體系再次辜負的縮影。世界盃開打前，韓國被公認抽到「史上最好籤」。面對墨西哥、捷克與南非，同組沒有任何傳統世界強權，外界普遍認為韓國闖進32強幾乎沒有懸念。首戰逆轉捷克後，晉級機率甚至一度高達94%，韓媒當時討論的不是能否晉級，而是淘汰賽該如何避開德國。沒想到，一切在敗給墨西哥、最後又爆冷輸給南非後徹底翻轉。韓國不只是失去晉級資格，更是把自己的命運交給別人決定，只能在飯店裡等待其他小組結果，一天又一天看著晉級機率從九成一路跌到歸零。韓媒形容，那四天就像被凌遲一般，因為所有人都知道，希望正在慢慢消失，卻什麼都做不了。更殘酷的是，這樣的劇本，孫興慜其實已經經歷過太多次。2014年巴西世界盃，孫興慜是初出茅廬的天才少年，攻進生涯第一顆世界盃進球，韓國卻一勝難求，小組賽出局；2018年俄羅斯世界盃，他締造「喀山奇蹟」，親手踢進擊敗衛冕軍德國的歷史性進球，但球隊依舊止步小組賽；2022年卡達世界盃，他戴著保護面罩忍著眼眶骨折傷勢，最後送出助攻幫助黃喜燦完成絕殺，才終於闖進16強。2026年，他則帶著隊長身份，卻第一次沒能留下任何進球或助攻。孫興慜的四次世界盃生涯，真正能笑著離開的，其實只有一次。有人會把矛頭指向孫興慜。但回頭看整屆賽事，韓國淘汰其實不該由他背鍋。為了2026年世界盃，孫興慜甚至提前做出了人生重大選擇。他離開效力多年的歐洲，轉投美職洛杉磯FC，目的並不是退休養老，而是希望提早適應美國環境、減輕聯賽負擔，把最好的身體狀態留給生涯最後一次世界盃。他自己也坦言，美加墨世界盃就是促使他轉會的重要原因，甚至公開向球迷喊話，希望大家陪伴自己完成國家隊最後一段旅程。只是再多準備，也敵不過團隊整體表現失常。本屆賽會，孫興慜沒有進球，也沒有助攻，寫下個人四屆世界盃首次零進球、零助攻的紀錄。數據看起來黯淡，但真正看過比賽的人都知道，他依舊吸引最多包夾、防守重心始終圍繞著他，仍努力替隊友拉開空間，只是韓國始終無法把這些機會轉化為進球。真正令人失望的，不是34歲的孫興慜踢不動，而是韓國足球依然過度依賴他。從2014年到2026年，12年間，韓國隊換了世代、換了戰術、換了球員，卻始終沒有建立起一套足以分擔隊長壓力的進攻體系。每逢逆境，球隊第一個想到的人永遠是孫興慜；每一次需要英雄時，也永遠只有他站出來。一支國家隊不該把所有希望，都壓在一名球員身上。