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台灣換桌布吸好運熱潮 從美輪明宏開始

▲網紅「地表最強敗犬」分享日本都市傳說，意外掀起「美輪明宏手機桌布招好運都市傳說」，引發網友討論。（圖／翻攝自地表最強敗犬IG）

面對挫折正能量 征服眾人

▲當時還有網友自組各種「美輪明宏」招不同運氣。（圖／翻攝自網路）

日本國寶級歌手及演員美輪明宏（本名丸山明宏），於20日離世，享耆壽91歲，過去台灣曾掀起「美輪明宏」好運桌布熱潮，許多人會在參加尾牙、春酒時，把手機桌布換成美輪明宏照片，祈求好運，不過他本人則謙虛表示，自己沒有這樣的力量。2022年時，網路開始流傳把美輪明宏設為手機桌面，可以招來好運的「都市傳說」，起源是網路名人「地表最強敗犬」收到網友提供的資訊，表示日本有美輪明宏好運桌布的都市傳說，竟意外引起大批網友效仿，還有網友分享實測結果，表示真的能中獎，記者當年也有換上美輪明宏的桌布，尾牙有抽到現金1萬元。後續還衍生出不同色系的美輪明宏桌布，像黃色系是財運、粉紅色是戀愛運、藍色是工作運等，美輪明宏年輕時的黑白照片，甚至代表能提升整體運勢，這股熱潮不僅在網路上流傳，就連藝人魏如萱等人也搭上熱潮。換上美輪明宏桌布有好運的來源有很多種，其中最主要的說法是，美輪明宏曾是綜藝節目《靈能之泉》的班底，號稱擁有通靈體質，在節目中擔任「愛的傳道士」，該節目在2005年到2009年相當受到歡迎。另外，也有一種說法是，美輪明宏一生歷經許多坎坷，但他卻能活出精彩人生，自認「可能我天生就是容易發生奇蹟的體質」，讓人感受到勵志的正能量。美輪明宏好運桌布的傳說也傳回日本，引發熱烈討論，美輪明宏曾在節目中感謝台灣民眾對他的高度關注，不過他也坦言自己「並沒有這樣的能量」。