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A-Lin首接金曲主持爆好評！這幕被封最強：只有她做得到

▲在昨晚整場典禮中，A-Lin推著嬰兒車喊「小Baby」，向準歌王、歌后們發飲料橋段，被許多觀眾譽為全場最強的互動橋段。（圖／翻攝自GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival YT）

A-Lin揭「小Baby」真面目不是酒！Gummy B解答：是蘋果西打

親自公布「小Baby」的真面目，澄清那一車都只是飲料，並非酒類，人在現場、入圍最佳華語男歌手的饒舌歌手Gummy B 也解答「其實是蘋果西打」

金曲歌后A-Lin首度獨挑大樑擔任第37屆金曲獎主持人，霸氣踩巨蟒致敬蔡依林展開神級開場，並展現妙語如珠的幽默風格與精湛唱跳，讓外界驚嘆不已，全能表現廣受觀眾好評。，更被笑說「只有她做得到」。A-Lin出道多年第一次接下金曲獎主持重任，昨日典禮一開始不只獻唱《Pleasure》致敬蔡依林，整場典禮更金句連發，被評價「表現真的100分」、「完全不像第一次」。A-Lin邊推著嬰兒車，邊對入圍者說：「我相信在場的準歌王、準歌后們緊張刺激方面，我一定要帶我的家人來跟大家認識。」接著興奮喊話「歡迎，我的小Baby～」並打開嬰兒車揭露家人真面目，沒想到竟是一杯杯「能量飲料」，直接在現場大方邀準歌王、準歌后一起開喝，超大驚喜不只讓現場觀眾驚呼尖叫，就連天后蔡依林都忍不住笑開懷、瘋狂拍手比讚。不少追著直播的觀眾當下都被逗樂，紛紛大讚、「這段Jolin整個醒了」、「這趴好瘋！好愛」、有趣的是，A-Lin在紅毯時就透露，為了主持金曲獎特別戒酒，更放話典禮開始後要「一邊主持一邊喝」，沒想到這次直接在典禮發飲料給準歌王、準歌后們，還直接對著鏡頭開喝，超瘋狂舉動瞬間炒熱現場氣氛。不過A-Lin事後出席慶功記者會，，讓一票網友全笑歪。A-Lin在這次金曲典禮中，不只是主持人，還兼任開場表演重任，各大橋段都精彩絕倫，被問到是否想再接一次主持，A-Lin本人妙回「當然願意啊！明年我應該也會入圍啦。」也讓外界更期待她下次帶來的精采演出。