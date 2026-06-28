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▲A-Lin（中）與王宏恩（右）、桑布伊（左）昨晚在台上頒獎時脫稿主持，三人在台上聊到忘我。（圖／台視提供）

▲74歲的比莉（右）在台上跟兒子周湯豪唱跳，被網友說是台灣瑪丹娜。（圖／台視提供）

▲莫文蔚壓軸登場，帶著歌迷穿越時光隧道。（圖／翻攝自金曲獎YouTube）

第37屆金曲獎昨（27）晚圓滿落幕，A-Lin首度挑大梁主持好評不斷，許多網友都說希望她可以跟金曲獎簽10年的「主尺人（主持人）」合約，《NOWNEWS今日新聞》也整理出本屆金曲獎的笑點，讓大家一次看滿足！也有許多人討論，為什麼本屆金曲獎會這麼成功，除了主持人之外，表演環節也無冷場，就連最後的歌王歌后都有讓人夢回90年代的感覺，讓很多已經「看不懂金曲獎」的人再度回到那個美好年代。首先A-Lin一出場先展現歌喉，演唱自己的歌曲〈幸福在歌唱〉，接著模仿江蕙、Cos成蔡依林踩著巨蟒現身，她第一句話是，「怎樣，我不能唱跳哦！」觀眾席立刻笑成一團，後來跟王宏恩、桑布伊頒發原住民歌手獎，3人湊在台上宛如一場大型脫口秀。王宏恩說看完開場，最擔心她的巨蟒，「那個在我們部落可以吃5天。」A-Lin說，「不行！那是保育類！」讓巨蟒的主人蔡依林在台下笑到「並軌」，後來舒米恩得獎，桑布伊竟然發起臉盆、沙拉脫，說以原住民的風格，一人得獎、人人有獎。舒米恩說要退掉回台東的火車票，留在台北慶功，A-Lin馬上指著王宏恩跟桑布伊說，「小心有2個慶功蟑螂。」A-Lin搞笑歸搞笑，還是要認真主持，推薦大家聽原住民的歌，「來自部落山林的聲音，非常療癒，讓你把煩惱全部忘光光。」桑布伊虧，「哇，去哪裡抄的啦這句，通常是這樣講話嗎，川哥（陳鎮川）寫的吧！」A-Lin馬上破功，「你以為主尺人那麼好當哦！」在頒發完最佳單曲製作人後，A-Lin介紹擔任遞獎大使的男團Ozone，也是她的師弟，「有沒有發現，今年的遞獎大使，比較年輕一點，比較高一點，我們歡迎我們的遞獎大使，年輕人！走快一點！」一一介紹完之後又虧，「謝謝你們，我發現你們的粉底比我還厚。」緊接著是介紹評審團，A-Lin手上掛著一堆手機，「家人們，如果你們想傳訊息問誰得獎，不好意思，他們的手機通通在我這邊！」結果馬上有一隻復古手機震動，A-Lin一打開，「該打瘦瘦針囉！哇也太辛苦了吧！」還Cue台下的左光平，「不可能是你吧！」連串場都可以這麼有趣。為了頒發台語歌王歌后，A-Lin用破台語主持，要白冰冰「仿鬆幾勒（放鬆一下）」還模仿起江蕙，超認真在做一件很搞笑的事情，連白冰冰都超買單。頒獎人許效舜和李竺芯擔任頒獎人，許效舜虧白冰冰穿得像聖母，讓小巨蛋變得很莊嚴，還說她光是脫那件衣服，可能就要脫到早上。許多網友笑說，這玩笑大概也只有許效舜能開了，就算白冰冰沒得獎，也有足夠的話題。A-Lin除了主持之外，同時也是入圍者，Lulu擔任該獎項頒獎嘉賓，竟然爆料A-Lin私下傳語音訊息給她，說不要意氣用事頒給蔡依林，後來也真的如她所願拿下年度歌曲獎，A-Lin開心到語無倫次，說束腰真的太緊了，要讓團隊先發言。幻藍小熊獲得最佳演唱組合，6個小女生一把鼻涕一把眼淚地講完感言，頒獎人動力火車看到似乎心有戚戚焉，尤秋興說，「我們成精...」正當大家很認真聽他要講什麼，結果他突然說，「我們成軍啦，不是成精，我們還是人不是精。」或許這就是原住民的魅力，蔡依林已經笑到用雙手摀住臉。最後，頒發歌王歌后時，A-Lin推著嬰兒車出場，一打開是滿滿的酒杯，她嗨喊，「快拿起你們的Baby～」網友紛紛在社群上討論，「拜託A-Lin跟金曲獎簽10年主尺人合約」、「只有Alin可以超越酒Lin」、「真的要笑吐了」、「真的好愛她，不做作又可愛風趣」。以往金曲獎總是會有幾個橋段被轟無聊，或是表演太爛，歌手走音等等，但今年意外無冷場，從拿新人獎的陳嫺靜開始，孫淑媚、TRASH、周湯豪和媽媽比莉，以及莫文蔚、Hebe田馥甄致敬已故恩師袁惟仁，讓人彷彿穿越時空隧道，回到90年代，實力派歌手百花齊放的時期。就連80歲的作詞人林煌坤在致詞時，都用自己過去所創作過的歌曲名稱，串成講稿，簡短有力。另外一位同樣拿到終生成就獎的，是已故音樂人屠穎，辛曉琪上台當引言人，她的〈領悟〉與〈味道〉編曲皆出自屠穎，辛曉琪形容和屠穎就像家人一樣，屠穎的妻子與兒子上台代領，道出父親雖然短暫卻豐富的一生。今年的金曲獎，不只看到新人輩出，也感受到濃濃的情懷，就如同它的Slogan一樣，是屬於我們的「共振時刻」。