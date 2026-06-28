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本屆金曲獎話題十足，華語男歌手由張震嶽奪下，華語女歌手則由蔡依林拿下，而年度專輯與華語專輯分別由《Pleasure》與《跟著感覺走》獲獎，加上莫文蔚來當頒獎嘉賓，讓觀眾直呼：「我爸媽沒騙我，那個年代的歌手真的太強」，這是什麼滾石的美好年代，還有人笑說華語歌壇的文藝復興，若有時空旅人來到今年金曲，恐怕也會搞不清今夕是何年！網友形容今年的金曲像是「文藝復興」，台上的歌手都是當年華語金曲全盛時期我們最熟悉的陣容組合，讓觀眾笑稱彷彿回到2006年！蔡依林睽違19年奪下歌后。歌王則由張震嶽抱回家，中間表演還有莫文蔚至今依然風韻猶存的嗓音，「莫文蔚頒獎給張震嶽、蘇慧倫頒獎給張震嶽，這是什麼滾石美好年代 。」隨著得獎名單出爐，有網友整理本週娛樂，戲劇圈由張孝全、蘇慧倫演出的《欠妳的那場婚禮》掀起話題，音樂圈則由張震嶽與蔡依林接棒，笑說最近就是「薑還是老的辣」的最佳體現。更有網友還提到上個月全台還在瘋玩戰鬥陀螺，直呼「2026根本是2006再現」，如果時空旅人誤闖金曲獎現場，看到張震嶽、蔡依林同台，再加上莫文蔚登台演出，可能會誤以為回到2000年前後的華語流行黃金時期。