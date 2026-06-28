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立法院長韓國瑜受邀率團訪美並於昨日返台，對此政治評論員吳靜怡表示，韓國瑜在華府談無人機，回台後重要談話竟避談無人機，質疑最該談的，不就是立法院正在卡住的無人載具特別條例嗎？認為此舉不是外交成果，「這叫政治失憶」。吳靜怡表示，韓國瑜回台灣後的重要談話，竟然看不到把「無人機」放在第一順位，談國會外交、談台美關係、談台積電、談雙重課稅，這些都可以談；但最該談的，不就是立法院正在卡住的無人載具特別條例嗎？在華府談無人機，回台避談無人機，這不是外交成果，這叫政治失憶。吳靜怡說，韓國瑜在美國口中的藍白，如果真的支持國防，為什麼連審查都不讓審？如果真的支持無人機產業，為什麼要先把政府版本擋在門外？美方給韓國瑜極大的面子，因為他是台灣立法院長；這趟訪美證明，美方看重的是台灣國會能不能堅守捍衛國防立場，不是鄭麗文的親中語言，也不是黃國昌的政治表演。藍白繼續卡國防，不只是打臉台灣，更是剪斷韓國瑜未來想走親美路線、想爭取大位的政治命脈。吳靜怡表示，鄭麗文現在就是企圖把公投議題拿出來刻意防堵國防、無人機議題，中共網軍也已經著手大肆散佈台灣擋陸客來台謠言，「親中聯盟」已經準備好對付剛剛回台灣的韓國瑜，用持續亂國會、擋軍購，斷了他那根肖想爭取總統的「親美龍筋」！最後吳靜怡說，韓國瑜剛回台灣，才是真正面臨考驗的開始，去美國領了考卷，就要看國民黨、民眾黨是不是要讓韓國瑜考試及格上榜，而看看鄭麗文，確實有十足讓韓國瑜落榜的能力。