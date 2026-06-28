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2026年世界盃小組賽今（28）日迎來強強對決，由41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）領軍、高居世界排名第8的奪冠大熱門葡萄牙，最終以0：0踢平世界第11的美洲盃亞軍哥倫比亞。雖然葡萄牙成功避開了宿敵梅西（Lionel Messi）領銜的阿根廷，卻也因為錯失小組第一，直接跌落外界盛傳的「地獄左半區」，未來恐將連續挑戰三大前世界盃冠軍，奪冠之路亮起紅燈。高居世界第8的葡萄牙與世界第11的哥倫比亞此役精銳盡出，41歲的葡萄牙傳奇隊長C羅（Cristiano Ronaldo）與哥倫比亞核心J羅（James Rodríguez）的「雙羅重逢」更成為全場焦點。賽前落後哥倫比亞2分的葡萄牙必須贏球才能搶下分組第一，但開賽後場面卻完全被哥倫比亞掌控。哥倫比亞靠著迪亞斯（Luis Díaz）等快馬頻頻發動反擊，葡萄牙門前一度險象環生，全靠門將科斯塔（Diogo Costa）神勇撲救才力保不失。隨後葡萄牙雖逐漸找回節奏，B費（Bruno Fernandes）門前錯失良機、菲利克斯（João Félix）凌空抽射飛過球門，下半場尾聲哥倫比亞雖攻入一球但因越位被吹，最終兩隊以0：0踢平。縱觀全場數據，葡萄牙的射門次數以13：24慘遭哥倫比亞無情壓制。這支坐擁身價高達1.4億歐元的巴黎聖日耳曼中場雙核維蒂尼亞（Vitinha）、內維斯（João Neves），以及單季傳出21次助攻打破英超紀錄的B費，賽前被譽為「本屆最強中場」，但開賽至今的平庸發揮卻被球迷與外媒狠酸身價嚴重虛標，表現更像是一支「偽強隊」。雖然葡萄牙以分組第二支資驚險出線，不過他們也進入本屆世界盃最恐怖的死亡分區。雖然成功避開了右半區的阿根廷、讓C羅與梅西的「世紀對決」只能留在決賽，但左半區的競爭激烈程度卻令球迷倒吸一口涼氣。葡萄牙在接下來的32強淘汰賽，將率先遭遇過去兩屆世界盃分別奪下亞軍與季軍的克羅埃西亞。即便順利晉級，16強的潛在對手更有可能是前世界盃冠軍、傳統強權西班牙。同個半區內還擠滿了德國、法國以及歐洲勁旅荷蘭、比利時，外加擁有主場優勢的東道主美國和非洲黑馬摩洛哥。這份堪稱歷史級的「地獄籤表」隨即在社群平台上引發台灣網友熱烈討論：「左半區根本是地獄修羅場吧，德、法、荷、葡、西全部擠在一起是怎樣？」、「含金量最高的半區，根本是神仙打架！」、「法國跟阿根廷不同邊，注定決賽要再看到他們了。」此外，昨日挪威將哈蘭德擺在板凳的輪休調度，也因此再被拿出來討論，許多球迷直言：「看來挪威和英格蘭之前真的是有在算策略，故意避開這邊...」、「挪威是對的⋯⋯」、「知道挪威為什麼踢輸法國了嗎？」