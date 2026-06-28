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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

本週各星座財運與人際關係波動明顯，表示，金牛、處女與天秤座迎來強旺財星，不僅荷包賺滿滿，案子與成果也相當令人滿意。然而，Princess特別警告，水瓶座本週需提防犯小人、甚至面臨分手危機；雙魚座雖能大賺一筆，卻要留心別在職場當了小人，感情上也需嚴防劈腿偷吃。至於巨蟹與天蠍座，則需多留意另一半搞消失或承諾反悔的變數。本週運勢重點：愛情、工作這週人緣好對你的事業很重要，尤其是相談甚歡，搞不好就成交了也說不定。◾ 工作、事業運：雖然人家沒有意願，但是人緣好可以促動你的事業運。◾ 愛情、桃花運：雙方感情極佳，但是對方沒有想交往的話，建議你多嘗試、試探。本週運勢重點：工作、愛情這週工作方面很不錯有望進帳滿滿。◾ 工作、事業運：運氣不錯，對方很喜歡你的案子。◾ 愛情、桃花運：有人會跟你告白，但可能不是你的菜。本週運勢重點：愛情這週工作愛情方面都旺，感情上有好轉的跡象。◾ 工作、事業運：氣勢如虹、如日中天，很旺。◾ 愛情、桃花運：會順利很多，雖然還不到交往、復合。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面要特別注意另一半，搞消失，讓你不滿。◾ 工作、事業運：小心被忽悠，沒辦法談成。◾ 愛情、桃花運：另一半常常搞消失，讓你有點情感不滿。本週運勢重點：工作、愛情這週工作方面讓人家等的機會很多，其實是穩定可以談成的案子。◾ 工作、事業運：對方很有誠意可以談成，小心去忽悠人家。◾ 愛情、桃花運：暫時還是沒桃花。本週運勢重點：感情、工作這週工作方面有點強勁，展現你很能賺的一面，運勢也不錯。◾ 工作、事業運：金錢運很旺，其實你很能賺。◾ 愛情、桃花運：對方可能因為沒有共同語言所以沒有進展。本週運勢重點：日常、工作、感情這週工作愛情方面都蠻幸福的，追求有成果、荷包賺滿滿。◾ 工作、事業運：有錢的味道，你也很努力，結果是你會滿意的。◾ 愛情、桃花運：有你在追求的對象，進展也不錯，因為對方是有注意到你。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方給你進一步的承諾，又突然收回去，看起來是還在猶豫喔。◾ 工作、事業運：人家說好可能又不要，小心你的耗損，另外小心破財。◾ 愛情、桃花運：對方有點被動，你也把熱情收了起來。本週運勢重點：愛情這週愛情方面由你主導會很不錯喔，對方有點熱情消退。◾ 工作、事業運：若是有討價還價的話代表市場還是有需要你的地方跟不需要，但是狀況到你手上結果極佳。◾ 愛情、桃花運：對方被動只是有點降溫，你主動會很好。本週運勢重點：愛情這週愛情方面若是速食愛情，進展會很慢喔，要先熟悉對方。◾ 工作、事業運：現在的公司其實經濟不算好也快結束了，但是你可能會被留著。◾ 愛情、桃花運：雖然對方有點距離感，但是有進一步的意思，感情的進展最近會比較少。本週運勢重點：工作這週工作方面要小心處理，有心人變小人。◾ 工作、事業運：小心犯小人喔，對方直接說話難聽。◾ 愛情、桃花運：有分手危機，要好好處理。本週運勢重點：愛情、工作這週工作方面有一種當小人的跡象，小心太過自私。◾ 工作、事業運：小心當小人的角色，但不管怎樣荷包賺滿滿。◾ 愛情、桃花運：小心劈腿偷吃，不管是你還是對方，但其實彼此相愛。