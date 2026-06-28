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曾掀台灣「開運桌布」風潮！美輪明宏童年逢巨變：竟是二戰受害者

▲日本傳奇歌手美輪明宏曾在台灣掀起一陣「手機開運桌布」的熱潮，其生前風格前衛、才華洋溢，儘管是男兒身，卻以搶眼的亮黃色蓬髮與華麗的女裝造型示人。（圖／翻攝自美輪明宏推特）

▲美輪明宏本名丸山明宏，因俊俏面孔和高超唱歌技巧而聲名大噪，並靠著翻唱法國香頌歌曲《Me que me que》取得巨大成功。（圖／翻攝自美輪明宏官方網站）

美輪明宏男扮女裝做自己！不畏社會出櫃：文豪三島由紀夫也傾心

▲美輪明宏於6月20日上午在家中安詳辭世，生前他依照個人遺願，告別式由近親低調完成，靈柩中放入了粉絲寫給他的信件，長達多年的璀璨演藝生涯畫下句點。（圖／翻攝自美輪明宏官方網站）

日本國寶級歌手兼演員美輪明宏（本名丸山明宏）驚傳辭世，享耆壽91歲，讓外界不捨與驚嘆。美輪明宏的一生不平凡，高齡的他憑藉人生多年的智慧，成為日本性平鬥士與全民人生導師，如今傳奇美男子的一生正式落幕，但他的激勵人心言語和故事仍會長存大眾心中。日本傳奇歌手美輪明宏曾在台灣掀起一陣「手機開運桌布」的熱潮，其生前風格前衛、才華洋溢，儘管是男兒身，卻以搶眼的亮黃色蓬髮與華麗的女裝造型示人，打破傳統性別框架而在日本聞名，而美輪明宏長達91年的人生中，遭逢不少劇變，對他的一生造成極大影響。據了解，美輪明宏本名丸山明宏，於1935年出生在日本長崎市，父親有一間咖啡店，這段經歷對美輪明宏的世界觀影響極深，後續也讓他在演唱會等公開場合嚴厲批判戰爭，積極提倡和平。美輪明宏之所以進入演藝圈，起源自某次意外看到加賀美一郎的電影，並對此深受感動，決定投身演藝圈前往東京求學，但因家庭再次破產、無力繳付學費，因而退學流落街頭，所幸後來被銀座茶室「銀巴里」聘用，意外因俊俏面孔和高超唱歌技巧而聲名大噪，並靠著翻唱法國香頌歌曲《Me que me que》取得巨大成功。美輪明宏除唱功了得以外，更勇於打破性別框架，是日本演藝圈少數出櫃的藝人。美輪明宏在同志權益備受歧視與壓迫的年代，從來不隱藏自己的性向，依然堅持自我，就連美輪明宏在當年充滿歧視的時代敢於出櫃，雖然人氣低落了好幾年，但沒有因此氣餒，反而在低谷期開始自己作詞作曲，化作創作靈感為社會底層發聲，憑藉《苦力女之歌》等作品再次重返巔峰。後來美輪明宏憑藉一針見血的金句智慧，展現出超越時代的智慧與溫柔，成為日本人的全民導師。而美輪明宏於6月20日上午在家中安詳辭世，生前他依照個人遺願，告別式由近親低調完成，靈柩中放入了粉絲寫給他的信件，長達多年的璀璨演藝生涯畫下句點，傳奇一生也正式落幕。