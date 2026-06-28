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沈伯洋穿著遭轟 蔣萬安：不評論他人穿著

「即刻」成口頭禪？蔣萬安這樣說

近日因米克拉颱風外圍環流影響，短延時強降雨造成台北市內湖區部分區域積淹水，讓部分民宅、居民、店家損失慘重。而民進黨台北市長參選人沈伯洋也到場勘災，並協助民眾清理家園，但卻身穿白衣、白雨鞋到場，卻完全沒有髒污，遭轟是作秀。對此，台北市長蔣萬安今（28）日出席活動被問到此事表示，他不會去特別評論其他人的穿著，市府會持續關注雨勢。面對近日的強降雨，蔣萬安再次還原當日的處置方式，當時EOC即刻二級開設，也持續關注雨勢到入夜，而南港區的一個保全戶我們即刻撤離，隔天一早也到內湖公所進行應變會議，也去了解內湖淹水地方，整個復原狀況以及慰問災民。前一天松山區也發生地面塌陷也即刻趕赴現場去了解整個應變狀況，也做了預防性的撤離，後來在下午也即刻回填，安全無虞也讓住戶回來。因此，台北市跨局處在第一線面對各項的緊急狀況，希望能緊密的協助民眾面對各項的狀況，並持續努力、精進提高整個城市的韌性。至於，沈伯洋協助清理家園穿白衣、白雨鞋協助清理家園卻毫無髒污一事，蔣萬安說，不會去特別評論其他人的穿著。一題時事題的回應，蔣萬安就提及「即刻」4次，這樣的關鍵字也被外界發現，但自家國民黨議員游淑慧卻說市府不是螺絲鬆了，而是沒有螺絲，似乎並沒有做到「即刻」？面對質疑，蔣萬安強調，這次瞬間暴雨造成內湖部分地區的積淹水，EOC即刻的二級升級，市府也做了緊急應變。他也要求各局處針對接下來這種短時間強降雨，可能造成超過排水系統最高的容受力要全面的檢視。