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▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》推出「社群日」活動，但不少人會誤踩社交禮儀。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

「二邀」是什麼？為何不少玩家覺得沒禮貌？

▲打蘑菇是皮克敏的核心玩法之一，玩家可邀請好友共同挑戰大型蘑菇。（圖／Pikmin Bloom）

除了「二邀」 種花、走路挑戰也有默契

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》每週都有種花及走路挑戰。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

官方沒規定 玩家：尊重彼此最重要

《Pikmin Bloom》是一款主打散步、種花的療癒系手機遊戲，隨著近期人氣直線飆升，不少玩家每天都會相約一起打蘑菇、完成每週走路挑戰、種花任務。隨著玩家社群越來越成熟，也逐漸發展出一套官方沒有明文規定、卻被不少老玩家默認的「社群禮儀」。近日，Threads 上就有玩家分享，除了經常引發討論的「二邀」文化之外，還有許多新手容易忽略的小細節，引起不少玩家共鳴，快來看看有沒有不小心踩到社交雷點。所謂「二邀」，指的是玩家接受好友的蘑菇邀請後，又立刻再邀請自己的好友加入同一場蘑菇挑戰。不少玩家表示，「二邀」本身並非不能做，而是如果蘑菇的免費名額（俗稱免券位）還沒有滿額，就急著二邀，才是最容易引發爭議的情況。原因在於，發現蘑菇並「開團」的玩家，通常會有自己想邀請的好友。如果受邀者加入後立刻二邀自己的好友，自己的好友可能先占走免券位，導致原本開團者想邀請的朋友，只能改用蘑菇券才能加入，甚至因名額已滿而無法參戰，因此被不少玩家視為不太禮貌。此外，如果受邀進來的好友戰力還不高，就先占掉免費名額，也容易讓其他玩家感到可惜。有玩家直言「真正讓人生氣的不是二邀，而是在免券位還沒滿之前就二邀，而且進來的隊友戰力又偏低。」因此，不少社群都會默契地等免費位置差不多補滿，或確認開團者沒有其他邀請對象後，再進行二次邀請，以避免造成誤會。除了二邀之外，也有玩家整理出其他容易踩雷的社群禮儀，其中一項便是每週更新的「走路挑戰」與「種花挑戰」，不少玩家表示，加入每週挑戰後，若只是掛名參加，卻沒有實際貢獻，常被戲稱是在「搭便車」。以種花挑戰為例，若整週幾乎沒有種花，其他隊友就得花更多時間補足花朵數量，而走路挑戰雖然不少玩家都能輕鬆完成步數，但若明知自己當週無法配合，仍加入隊伍卻沒有任何貢獻，也容易讓隊友感到困擾。因此，不少玩家在招募隊友時，都會提醒希望加入的人能一起完成任務、彼此分擔挑戰進度。此外，不少玩家收到好友寄來的特色明信片後，也會習慣回寄一張作為回應。雖然官方並未要求這麼做，但在部分玩家之間，這樣有來有往的互動也逐漸成為一種默契，藉此維繫彼此的交流與友誼。事實上，無論是「二邀」、種花任務，或是蘑菇挑戰的各種習慣，都不是《Pikmin Bloom》官方制定的規則，而是玩家社群長期互動後慢慢形成的文化。有玩家認為，這些默契能讓合作過程更加順利，也有人認為不必過度放大，只要玩的開心、彼此尊重即可。畢竟《Pikmin Bloom》本來就是一款鼓勵玩家走出戶外、與朋友一起散步的遊戲，比起爭輸贏，更重要的仍是享受探索與交流的樂趣。不少老玩家也笑說，《Pikmin Bloom》最難培養的不是皮克敏，而是和朋友之間的默契。對新手而言，了解這些沒有寫在官方攻略裡的「潛規則」，或許也能讓自己的皮克敏旅程更加順利。