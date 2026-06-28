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新銳導演、設計師亞歷三小（本名陳瀚文）入圍本屆金曲獎「最佳MV獎」和「最佳裝幀設計獎」，並以後者奪獎，昨（27）日他和團隊走紅毯時，面主持人陳明珠兩度提問，身旁夥伴都發出「噗嚕嚕嚕」的怪聲回應，讓現場氣氛凍結，尷尬指數破表，許多網友砲轟此舉完全不尊重金曲獎，掀起議論。在紅毯訪問環節，陳明珠提問「最吸引你們透過影像想呈現的是哪部分呢？」亞歷三小立刻丟問題給身旁也是入圍者的自動鮪魚，「這題他會」，沒想到，對方只發出「噗嚕嚕嚕」的聲音，讓現場氣氛瞬間凝結。陳明珠繼續禮貌地笑著追問：「是有人能幫我們稍微翻譯一下嗎？還是說這個情感是相當複雜的？」沒想到，現場沒有一個人答覆，後來亞歷三小再度指名自動鮪魚回答，「這題他也會」，而對方依然以「噗嚕嚕嚕嚕嚕嚕」的詭異聲音回應，這時團隊成員忍不住發笑。面對入圍者特立獨行的反應，陳明珠表示：「其實我覺得音樂有時候就是超越語言的限制，但是這個MV一定要去看！」此受訪片段在社群平台引發熱烈討論，有人緩頰是行為藝術，不過多數網友痛批：「我真的覺得很北爛，白X當有趣」、「隆重金曲獎被他們當遊戲，只能說主持人真的很有耐心...」、「你可以很前衛很獨立，但是不等於你可以沒禮貌，基本的素養都沒有」、「亞歷三小我從他高中時期開始追蹤，是很有才華很有想法的藝術家，但我也覺得他們今天的表現真的滿不尊重主持人...」對於爭議，亞歷三小團隊目前沒有回應。