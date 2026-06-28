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受到颱風外圍環流影響，台北市時隔20年再度發生嚴重淹水，對此市長蔣萬安前往災區視察並發放慰問金1萬元，卻被議員爆出4樓住戶路過也領得到。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（28）日表示，這其實跟公所造冊有關，如果有事先盤點、事先造冊，就不太可能會發生誤發的狀況。所以很希望SOP能夠慢慢被建立起來，這樣台北在遇到災害的時候，才會變成一個有韌性的城市。對於蔣萬安誤發慰問金1萬元，沈伯洋表示，這其實跟公所的造冊有關係，如果有事先盤點、事先造冊，就不太可能會發生誤發的狀況。沈伯洋也說，前幾天自己就有提到，淹水在清理的時候，如果有傷口碰到泥水，可能會有破傷風、病毒、細菌的感染。所以如果今天積極一點，不管是給予手套、雨鞋或相關宣導，那個時候就已經可以造冊了。沈伯洋表示，若是在那時候就已經做好清掃造冊的準備，接下來也就不會有誤發的問題。所以很希望SOP能夠慢慢被建立起來，這樣台北在遇到災害的時候，才會變成一個有韌性的城市。