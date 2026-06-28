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▲中醫大市醫邀請親子家庭、社區民眾及高齡長者一同熱烈參與繪畫比賽暨健康促進園遊會。（圖／中醫大市醫提供）

▲中醫大市醫院長張坤正(左四)與罕見疾病基金會中部辦事處陳虹惠主任(右五)邀請罕病家庭參與健康城市繪畫比賽。（圖／中醫大市醫提供）

▲張坤正院長體驗一日店長，親手製作窯烤披薩，民眾爭著品嚐，大讚院長手藝。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.28)

▲張坤正院長逐攤逛市集，展現中醫大市醫結合特色市集，打造兼具健康、休閒與生活機能的友善園區。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.28)

醫療不只是治病，更是連結社區、守護健康的重要力量。台中市立老人復健綜合醫院27日舉辦「遇見幸福守護－畫出健康城市新地標」繪畫比賽暨健康促進園遊會，結合藝術創作、健康闖關、親子互動及高齡體驗，吸引許多親子家庭、社區居民及長者熱情參與，展現醫療、人文與生活融合新樣貌。活動由龍亨健康俱樂部帶領活力暖身操揭開序幕，接續由七星國小長笛社團、福韻樂學團二胡演奏及太平合唱團輪番演出，讓醫院園區洋溢藝文氣息。許多民眾在綠意盎然環境與公共藝術作品間席地寫生，以畫筆描繪心中的健康城市樣貌，讓醫院成為充滿創意與溫度的公共生活空間。中醫大市醫院長張坤正表示，醫院肩負守護市民健康與陪伴社區生活的重要使命，自啟用以來持續整合急重症醫療、復健長照、婦幼健康、預防保健及社區照護，並透過智慧綠建築、公共藝術與友善空間設計，打造兼具醫療品質與人文關懷的健康園區。此次透過繪畫比賽及園遊會，希望讓更多民眾走進醫院，看見醫療不只是診療服務，更是城市幸福生活的重要一環。同步展開的「2026健康城市繪畫比賽」以「畫出健康城市新地標」為主題，即日起徵件至8月20日，邀請民眾透過畫筆描繪院區景觀、醫病互動及健康生活，記錄醫院與城市共好的美好畫面。健康促進園遊會則規劃多元體驗，包括親子健康闖關、高齡模擬體驗、骨質疏鬆篩檢、失智及三高穴道按摩、延緩失能衛教、長照3.0互動關卡與健康諮詢等，讓民眾透過寓教於樂的方式建立健康觀念，也更了解高齡照護的重要性，現場氣氛熱絡。中醫大市醫表示，未來將持續落實「醫養合一、全齡照護」理念，結合醫療專業、健康促進、藝術文化與社區服務，打造兼具健康、休閒與人文特色的友善園區，陪伴市民邁向健康、幸福的生活。