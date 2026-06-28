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全球人工智慧（AI）熱潮正以前所未有的速度重塑資本市場，美股及台股更在輝達（NVIDIA）、台積電等科技巨頭引領下頻創新高，不過，近來中國科技類股卻驚傳集體崩盤，可以說都跌到頭皮發麻的狀態。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，這群昔日傲視亞洲的中國科技巨擘未能跟上這波AI新時代浪潮，「我們正在見證一代AI巨星的殞落！」。謝金河以「殞落的巨星，阿里，騰訊不威！」為題發文提到，大賣空的作者Michael Burry最近也注意到港股，他也發現美團，小米，阿里巴巴，騰訊，京東，網易，百度等股價跌很重，像是美團從460跌到63.65港元，京東從422.8跌到81.55港元，小米幾個月間從64.15跌到21.3港元，一下子股價跌6成，快手從417.8跌下來，現在剩下40.6港元，嗶哩從1052跌到66.1港元，可以說都跌到頭皮發麻的狀態。謝金河表示，這當中最令人感到意外的是阿里巴巴和騰訊！在2020年前後，騰訊的股價漲到775.5港元，換成美元，市值跑到9991億美元，差一點成為首家中國兆美元企業。阿里巴巴漲到309.32美元，市值也跑到8961億美元，昨天阿里ADR跌到91.99港元，市值2273.3億美元，快要被聯發科追上。香港的阿里巴巴從最近的186.2跌到88.65港元，股價頻頻破底，騰訊也從683跌到411港元。他也提到，騰訊是全中國最大市值企業，市值4849億美元，僅排在全球47。當年馬雲來台，曾和張忠謀對談，曾經批評台灣的企業都是老人，前途堪慮，沒想到，這些年變化那麼大。他認為，這些年，AI帶來的新產業革命，理論上，阿里巴巴有通義千問，騰訊也是中國具代表性的AI企業，但卻沒有跟上這一波輝達，AMD的腳步。馬雲也經常去阿里下指導棋，但阿里巴巴股價下跌，這個訊號很值得探究。他更指出，這些年在全球百大企業崛起的中國公司只有寧德時代和中際旭創。南韓的三星晉升到第九，海力士12，美光13，這是記憶體的新時代！