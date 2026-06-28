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南韓足球隊在2026年世界盃A組最後一輪小組賽中，以0比1不敵南非，跌至小組第三，確定出局，讓全韓球迷陷入一片哀嚎。南韓知名體育直播主「gamst」目睹球隊落敗的瞬間，情緒完全崩潰，當場抱頭大叫、連番大力捶打身旁椅子，畫面迅速在網路上瘋傳，引發大批球迷共鳴。這段在SOOP平台直播的畫面，清楚記錄了「gamst」看著南韓隊輸球那一刻的崩潰反應。他抱頭痛苦大叫，隨後連番重力捶打旁邊椅子，情緒激動程度讓不少觀看直播的網友看了既心疼又好笑，畫面迅速在各大社群平台瘋傳，成為本屆世足賽最具話題性的直播片段之一。根據SOOP平台統計數據，南韓隊賽事直播期間，「gamst」的頻道一度吸引約8萬名觀眾同時觀看，球隊落敗後情緒崩潰的畫面反而吸引更多人湧入，人數更飆升至約12萬人。其他相關直播主的頻道，也在賽後吸引大批新觀眾加入，持續討論球隊失利原因、球員表現與教練戰術部署等話題，熱度持續不減。