2026全民普發一萬現金「國民支援金」，特別條例草案現在進度完成一讀，全民都在等三讀審查通過；澎湖縣湖西鄉公所表示，「現金5000元」振興經濟禮金，第二階段最後領取期限至6月30日17時止。本文整理最後3天領取申請資格、發放對象、攜帶應備文件一次看。

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全民都在等中央政府三讀通過2026全民普發一萬現金2.0「國民支援金」。各縣市地方搶先發放普發現金加碼補助，澎湖縣湖西鄉公所表示，發放「現金5000元」振興經濟禮金，第一階段村辦公處現場井然有序，整體領取過程順暢；湖西鄉長陳振中表示，第二階段最後領取期限至6月30日17時止，「請鄉親把握時間，依規定時間儘早前往領取！」提醒最後3天發放注意事項懶人包。

▲澎湖縣湖西鄉「每人新台幣5000元」振興經濟禮金發放一覽。（圖／翻攝自澎湖縣湖西鄉公所FB）
▲澎湖縣湖西鄉「每人新台幣5000元」振興經濟禮金發放一覽。（圖／翻攝自澎湖縣湖西鄉公所FB）
澎湖縣湖西鄉「現金5000元」振興經濟禮金！最後3天領取　申請資格一覽

一、發放對象：

115年3月29日當日設籍湖西鄉之鄉親。

二、發放金額：

每人可領取新台幣5000元。

三、發放時間：

第一階段

領取時間：2026年4月24日至5月8日 （上班時間）

領取地點： 各村辦公處

 4月25（六）、4月26日（日）加班服務

第二階段

領取時間：2026年5月11日起 （上班時間）至115年6月30日17時止（逾期不補發）

領取地點： 湖西鄉公所 建設課

承辦人許小姐

洽詢電話：06-9921731分機141

四、應備證件

本人領取：身分證＋印章

委託代領：代領人身分證＋印章＋委託人身分證明文件

五、重要提醒

1、領取期限至115年6月30日17時止（逾期未領視同放棄，不再補發）

2、請依規定時間前往領取，避免久候。

3、相關資訊可至湖西鄉公所官網查詢，或洽建設課及各村辦公室。

鄉長陳振中表示，「本次振興禮金期盼能帶動地方民間消費，活絡在地經濟，並促進觀光產業發展，與鄉親共同面對經濟挑戰，穩定地方整體發展。」

▲澎湖縣湖西鄉振興經濟禮金，最後領取注意事項。（圖／翻攝自澎湖縣湖西鄉公所FB）
▲澎湖縣湖西鄉振興經濟禮金，最後領取注意事項。（圖／翻攝自澎湖縣湖西鄉公所FB）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...