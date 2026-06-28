2026全民普發一萬現金「國民支援金」，特別條例草案現在進度完成一讀，全民都在等三讀審查通過；澎湖縣湖西鄉公所表示，「現金5000元」振興經濟禮金，第二階段最後領取期限至6月30日17時止。本文整理最後3天領取申請資格、發放對象、攜帶應備文件一次看。
全民都在等中央政府三讀通過2026全民普發一萬現金2.0「國民支援金」。各縣市地方搶先發放普發現金加碼補助，澎湖縣湖西鄉公所表示，發放「現金5000元」振興經濟禮金，第一階段村辦公處現場井然有序，整體領取過程順暢；湖西鄉長陳振中表示，第二階段最後領取期限至6月30日17時止，「請鄉親把握時間，依規定時間儘早前往領取！」提醒最後3天發放注意事項懶人包。
澎湖縣湖西鄉「現金5000元」振興經濟禮金！最後3天領取 申請資格一覽
一、發放對象：
115年3月29日當日設籍湖西鄉之鄉親。
二、發放金額：
每人可領取新台幣5000元。
三、發放時間：
第一階段
領取時間：2026年4月24日至5月8日 （上班時間）
領取地點： 各村辦公處
4月25（六）、4月26日（日）加班服務
第二階段
領取時間：2026年5月11日起 （上班時間）至115年6月30日17時止（逾期不補發）
領取地點： 湖西鄉公所 建設課
承辦人許小姐
洽詢電話：06-9921731分機141
四、應備證件
本人領取：身分證＋印章
委託代領：代領人身分證＋印章＋委託人身分證明文件
五、重要提醒
1、領取期限至115年6月30日17時止（逾期未領視同放棄，不再補發）
2、請依規定時間前往領取，避免久候。
3、相關資訊可至湖西鄉公所官網查詢，或洽建設課及各村辦公室。
鄉長陳振中表示，「本次振興禮金期盼能帶動地方民間消費，活絡在地經濟，並促進觀光產業發展，與鄉親共同面對經濟挑戰，穩定地方整體發展。」
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一、發放對象：
115年3月29日當日設籍湖西鄉之鄉親。
二、發放金額：
每人可領取新台幣5000元。
三、發放時間：
第一階段
領取時間：2026年4月24日至5月8日 （上班時間）
領取地點： 各村辦公處
4月25（六）、4月26日（日）加班服務
第二階段
領取時間：2026年5月11日起 （上班時間）至115年6月30日17時止（逾期不補發）
領取地點： 湖西鄉公所 建設課
承辦人許小姐
洽詢電話：06-9921731分機141
四、應備證件
本人領取：身分證＋印章
委託代領：代領人身分證＋印章＋委託人身分證明文件
五、重要提醒
1、領取期限至115年6月30日17時止（逾期未領視同放棄，不再補發）
2、請依規定時間前往領取，避免久候。
3、相關資訊可至湖西鄉公所官網查詢，或洽建設課及各村辦公室。
鄉長陳振中表示，「本次振興禮金期盼能帶動地方民間消費，活絡在地經濟，並促進觀光產業發展，與鄉親共同面對經濟挑戰，穩定地方整體發展。」