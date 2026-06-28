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梅西自2022年卡達世界盃淘汰賽首輪交手澳洲開始，一路至決賽，再到本屆美加墨世界盃小組賽連續3場破門，締造了世界盃歷史上首次連續7場出賽都有進球的恐怖紀錄。

梅西本屆3戰小組賽中已經狂轟6球，暫居大會射手榜龍頭。

2026年世界盃小組賽J組末輪，已提前鎖定小組第一晉級的衛冕軍阿根廷迎戰約旦。剛度過39歲生日的隊長梅西（Lionel Messi）此役替補出發，但在下半場登場後，於第80分鐘展現教科書等級的自由球絕技，一腳低平球直鑽網窩死角，率領阿根廷以3：1輕取約旦，以小組賽3連勝的完美姿態挺進32強淘汰賽。同時，梅西個人也創下前無古人的世界盃跨屆連七戰進球的神紀錄。由於阿根廷在小組賽前兩輪分別以3：0完勝阿爾及利亞、2：0 擊退奧地利，提前鎖定小組龍頭，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）此役對陣世界排名第63的約旦時決定大輪休，將梅西、恩佐（Enzo Fernández）等主力放在板凳上。上半場阿根廷依舊握有進攻優勢，第19分鐘，頂替先發的洛塞爾索（Giovani Lo Celso）禁區前沿自由球直接破門，為球隊拔得頭籌；第31分鐘，塞內西（Marcos Senesi）禁區內頂球遭犯規獲判十二碼，由前鋒馬丁內斯（Lautaro Martínez）操刀順利破門，半場取得2：0領先。不料下半場地55分鐘，頑強的約旦打出完美配合，由當家球星塔馬里（Musa Al-Taamari）鏟射破門，將比分追至1：2的緊張局勢。眼見局勢生變，阿根廷在第60分鐘走馬換將，換上梅西登場。第80分鐘，阿根廷在球門正前方約22公尺處獲得絕佳自由球機會，梅西頂住壓力，精準繞過人牆左側，球擦著立柱死角破網。這記教科書等級的自由球徹底粉碎了約旦的反撲美夢，終場阿根廷就以3：1帶走勝利。隨著這場比賽也有進球，現年39歲的梅西在世界盃歷史上，再度刻下了屬於他的不朽傳奇，成為歷史首位「連續7場世界盃進球」的傳奇。一舉超越了1958年法國傳奇方丹（Just Fontaine）以及1970年巴西「颶風」渣仙奴（Jairzinho）共同保持的連續6場進球紀錄，寫下56年來世界盃第一的神蹟。此外，儘管已經39歲高齡，且此役僅替補上陣30分鐘，梅西依舊展現極高效率。約旦隊最終以3連敗結束了隊史首次的世界盃正賽之旅，雖然留有遺憾，但能從衛冕軍手中敲開球門，已足夠寫入該國足球史冊。而以J組第一、3連勝強勢出線的阿根廷，接下來在32強淘汰賽中，將迎戰世界排名第69、隊史首度從小組賽黑馬突圍的維德角代表隊。