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前總統蔡英文受邀出席在義大利所舉辦的「全球女性領袖峰會」，今（28）日發文表示，很榮幸走進義大利參議院，並由參議院副議長錢益友親自接待，這代表台灣和義大利之間的交流，正在一步一步深化。對台灣來說，有機會走進義大利的國會殿堂，和民主夥伴面對面討論台灣、印太區域，以及全球民主所共同面對的挑戰，是非常有意義的一步。謝謝義大利的朋友，也謝謝所有在國際上支持台灣的民主夥伴。「台灣會繼續堅定、自信地走出去，和世界一起面對共同的挑戰」。蔡英文指出，近年來，台灣和歐洲的交流越來越密切。大家對台灣的理解，也不再只停留在地緣政治或台海安全，而是看到台灣在民主治理、科技發展、供應鏈韌性，以及女性領導等議題上，都能夠對國際社會做出貢獻。蔡英文說，很高興看到，義大利國會中有越來越多跨黨派的朋友，願意關心台灣、支持台灣，並且透過實際的交流，讓彼此的合作更深入。台灣走向世界，不是一夕之間的事。每一次訪問、每一次對話、每一次握手，都讓世界更認識台灣的重要性。最後蔡英文感謝義大利的朋友，也謝謝所有在國際上支持台灣的民主夥伴。台灣會繼續堅定、自信地走出去，和世界一起面對共同的挑戰。