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▲A-Lin（中）突收起搞笑態度，遭桑布伊（左）吐槽：「哇這句是去哪裡抄的啦！」（圖／台視提供）

歌手A-Lin昨晚（27日）擔任第37屆金曲獎主持人，整場主持毫無冷場、節奏掌握恰到好處，主持功力獲得全網大讚。其中，有現場觀眾拍下一段影片，只見A-Lin與王宏恩、桑布伊在台上頒獎時脫稿主持，完全沒參考前方的提詞機，整場即興發揮讓網友笑瘋：A-Lin昨晚與王宏恩、桑布伊一起頒獎，王宏恩表示：「很多人看到我們原住民在一起，聯想到我們馬上要搞笑。」讓桑布伊回：「其實我今天要很正經的頒獎。」而看著A-Lin在開場演出中，踩在蟒蛇上演唱蔡依林的〈Pleasure〉王宏恩不禁歪樓說：「這在我們部落可以吃五天啊！」三人在台上一搭一唱，逗得台下笑聲不斷，連蔡依林都數度摀嘴大笑。值得一提的是，在頒發原住民獎項時，有觀眾拍到A-Lin與王宏恩、桑布伊根本脫稿主持，與提詞機的內容完全不同，三人直接在台上聊開。對此，網友發文笑說：「不是～A-Lin他們根本沒在理大字報，脫稿主持好強好好笑。」其他人則留言：「A-Lin：有看到～但我聊一下」、「大字報Show了個寂寞，其實只要提醒下個環節就好」、「哈哈哈哈，全部都講自己的～～」、「原來他們這段是有提詞機的！有看但沒有參考」、「哈哈哈哈這會聊到超時吧。」而A-Lin好不容易抓回節奏正經講話：「接下來要頒發原住民語專輯獎，大家一定要聽聽原住民的專輯，因為來自部落不同山林的聲音會非常療癒，會讓你把煩惱全部忘光光。」沒想到立刻遭一旁的桑布伊吐槽：「哇這句是去哪裡抄的啦！應該是川哥（陳鎮川）想的吧。」讓A-Lin噗嗤一笑，回說：「你以為主持人很好當啊！」