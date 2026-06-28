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水逆影響家庭、房屋議題 重大決定建議暫緩

▲6月水逆發生在巨蟹座，與家庭、房屋、情緒、安全感相關。水逆期間關於買房、賣房、搬家、裝修等重大決策可停看聽。（示意圖／取自Unsplash）

6月水逆影響天秤座：小心主管情緒

6月水逆影響牡羊座：留意家人健康

6月水逆影響魔羯座：伴侶溝通恐卡關

▲水逆期間最要注意情緒管理，不妨在初始就開始良好溝通，不要忍到最後情緒失控大暴走，事情一發不可收拾。（圖／取自unsplash）

6月水逆影響巨蟹座：重大計畫恐重新調整

水逆期間自救法！情緒起伏大、找出口紓壓

水逆是什麼意思？2026水逆時間一次看

命理老師許睿光指出，這次水逆發生在巨蟹座，與家庭、房屋、情緒、安全感等議題息息相關。水逆期間除了容易出現家庭溝通、情緒累積爆發等狀況，也建議涉及買房、賣房、搬家、裝修等重大決策，最好先停看聽，待水逆結束後再做最後決定。此外，他也點名《命運好好玩》命理老師許睿光表示，2026年第二次水星逆行從6月29日開始，這次水星逆行落在巨蟹座，容易讓過去累積的家庭矛盾或情緒重新浮現，與家人之間若有未解決的問題，這段期間可能一次爆發，因此建議耐心溝通、正面面對。此外，水逆期間與房屋、土地、搬家、裝潢等相關事項，也容易出現變數或反覆，若非必要，建議先觀察情勢，等水逆結束後再做最後決策。許睿光指出，太陽或上升落在天秤座的人，這次水逆發生在事業宮，工作計畫容易因預算不足、環境變動而需要重新調整，建議事前多做規劃。另一方面，與主管、上司的互動也可能出現摩擦，除了把事情做好之外，也要多注意溝通方式，避免因情緒影響工作進度。太陽或上升牡羊座，水逆落在家庭宮，需特別留意父母健康、家庭責任及貸款、金錢支出等問題。許睿光提醒，這段期間家中大小事可能接踵而來，容易讓人感到煩躁，建議耐心處理，不要因一時情緒影響家人關係。太陽或上升魔羯座的人，水逆將影響伴侶宮，與另一半或重要合作夥伴容易出現溝通落差。許睿光表示，魔羯座向來務實，但這段時間伴侶更需要的是情緒支持，而非一味挑剔。若忽略對方感受，容易讓關係陷入僵局，因此多給予鼓勵與理解，將有助於降低衝突。許睿光指出，這波水逆影響最大的就是巨蟹座。原本信心十足準備推動的計畫，例如結婚、創業、換工作或出國等，都可能因局勢變化、合作夥伴調整，或自身想法改變，而需要重新規劃。他也提到，約在7月12日前後，水逆與土星形成四分相，部分計畫還可能遇到長輩干涉、伴侶反對等阻力，建議先把計畫思考清楚，再循序漸進化解阻礙。許睿光表示，水逆期間最需要留意的是情緒管理，尤其容易出現先壓抑、後爆發的情況。他建議，不妨在情緒剛開始累積時，就透過寫下想法、傳訊息或主動溝通，讓對方了解自己的感受，而不是等到情緒失控才一次爆發。此外，若情緒真的難以平復，也可以暫時離開現場，向信任的親友傾訴，找到讓自己有安全感的環境好好宣洩一場，有助於平穩度過這波水逆。所謂「水逆」是水星逆行的簡稱。從天文學角度來看，水星並非真的倒退運行，而是因水星公轉速度比地球快，在運行過程中產生的視覺錯覺；不過在占星學中，水星掌管溝通、交通、3C與資訊，因此水逆期間常被認為較容易出現溝通誤會、行程延誤或電子設備故障等情況。2月26日至3月20日 （共23天）6月29日至7月23日 （共25天）10月24日至11月13日 （共21天）